Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау

В криминальной полиции Атырау начали расследование после того, как подъезде одного их домов появилась надпись со ссылкой, сообщает Zakon.kz.

Яркая надпись, появившаяся на стене подъезда напугала жителей дома. Дело в том, что по ссылке, указанной в послании, указан некий магазин оружия, передает ATPress.

После перехода по ссылке можно увидеть ассортимент огнестрельного оружия с фото и описанием, пишет издание.

"Данный факт был передан в управление криминальной полиции, которая позже выяснила, что это недействующий российский канал. Он недействителен 11 месяцев. Криминалисты начали расследование". Пресс-служба ДП Атырауской области

7 июня в Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Законопроект направлен на правовое урегулирование деятельности онлайн-платформ, а также функционирования онлайн-рекламы.