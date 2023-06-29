Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау

Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау Фото: Zakon.kz
В криминальной полиции Атырау начали расследование после того, как подъезде одного их домов появилась надпись со ссылкой, сообщает Zakon.kz.

Яркая надпись, появившаяся на стене подъезда напугала жителей дома. Дело в том, что по ссылке, указанной в послании, указан некий магазин оружия, передает ATPress.

После перехода по ссылке можно увидеть ассортимент огнестрельного оружия с фото и описанием, пишет издание.

"Данный факт был передан в управление криминальной полиции, которая позже выяснила, что это недействующий российский канал. Он недействителен 11 месяцев. Криминалисты начали расследование". Пресс-служба ДП Атырауской области

7 июня в Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Законопроект направлен на правовое урегулирование деятельности онлайн-платформ, а также функционирования онлайн-рекламы.

Читайте также

Пропавшего пенсионера нашли мертвым в дачном массе Павлодара

Уголовное дело завели по факту массового отравления в Кентау

В Кентау 58 человек попали в больницу с отравлением

Мария Мельникова
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом
Священник на казахском поздравил мусульман с Курбан айтом
Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам
Шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления