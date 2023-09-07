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Законодательство РК

Жестокое избиение трех девушек расследует полиция Семея

Полиция расследует жестокое избиение трех девушек в Семее Фото: pixabay
Полиция Абайской области начала досудебное расследование после того, как в соцсетях появилась видеозапись, на которой группа из восьми женщин жестоко избивает трех девушек, сообщает Zakon.kz.

По социальным сетям распространилось видео, запечатлевшее жестокое избиение трех девушек группой женщин. Пользователи соцсетей сообщают, что конфликт произошел возле одного из ресторанов Семея 6 сентября. Утверждается, что пострадавшие девушки госпитализированы с различными травмами, включая повреждения головы и переломы.

В департаменте полиции Абайской области сообщили, что по этому факту Центральный отдел полиции начал досудебное расследование по ч.2 ст. 293 УК РК (хулиганство, совершенное группой лиц).

"Все участники конфликта установлены. Проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования", – проинформировали в ДП Абайской области.

В полиции добавили, что пострадавшие девушки – совершеннолетние, от 1997 до 2002 годов рождения. Прочие подробности инцидента не раскрывают в интересах следствия.

Ранее в Павлодаре произошло групповое избиение подростка, которое привлекло внимание общественности по всей стране.

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