Смаилов: Цифровизация и автоматизация помогут рационально использовать воду

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли, сообщает Zakon.kz.

В правительстве прошло заседание, на котором были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в области использования и охраны водных ресурсов, а также бассейновых инспекций, обучения соответствующих специалистов и укрепления водной дипломатии в целом.





"Алихан Смаилов отметил, что Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли. Это позволит повысить эффективность мониторинга и работы соответствующих специалистов, а также поможет более рационально использовать водные ресурсы", – передает пресс-служба правительства.





Фото: пресс-служба правительства





Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.

27 июня Алихан Смаилов на заседании правительства оценил подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную. Он отметил, что если ситуация не исправится, то будут приняты кадровые решения.

