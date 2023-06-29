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Смаилов: Цифровизация и автоматизация помогут рационально использовать воду

Смаилов: цифровизация и автоматизация поможет рационально использовать воду Фото: пресс-служба правительства
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли, сообщает Zakon.kz.

В правительстве прошло заседание, на котором были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в области использования и охраны водных ресурсов, а также бассейновых инспекций, обучения соответствующих специалистов и укрепления водной дипломатии в целом.


"Алихан Смаилов отметил, что Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли. Это позволит повысить эффективность мониторинга и работы соответствующих специалистов, а также поможет более рационально использовать водные ресурсы", – передает пресс-служба правительства.


Смаилов: цифровизация и автоматизация поможет рационально использовать воду

Фото: пресс-служба правительства


Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.

27 июня Алихан Смаилов на заседании правительства оценил подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную. Он отметил, что если ситуация не исправится, то будут приняты кадровые решения.

Мария Мельникова
Правительство РК Смаилов Алихан
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