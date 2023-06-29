Одностороннее движение ввели на одной из улиц Астаны

По согласованию с Управлением административной полиции Астаны на бульварном участке ул. Егемен Казахстан – между ул. Кенесары и пр. Абая – с 28 июня 2023 года введено одностороннее движение, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

"Данное решение принято с учетом существующих параметров проезжей части и прилегающих участков улиц, а также особенности организации дорожного движения на них, что позволит обеспечить надлежащую пропускную способность и безопасные условия движения".

Жителей и гостей столицы просят принять во внимание изменения и соблюдать требования правил дорожного движения.

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Ранее сообщалось, что с 22:00 1 июля до 22:00 2 июля 2023 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Казыбек би и Калдаякова. Причина – проведение текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента.