В Казахстане утвердили техрегламент по безопасности зданий и стройматериалов

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 9 июня 2023 утвержден технический регламент "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", сообщает Zakon.kz.

Технический регламент устанавливает минимальные и обязательные для применения и исполнения на территории республики требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий на всех стадиях их жизненного цикла, а также правила их идентификации, правила и формы оценки соответствия, в том числе при выпуске продукции в обращение, требования к маркировке строительных материалов и изделий, а также правилам ее нанесения для обеспечения свободного перемещения на территории страны.

В документе говорится, что здания и сооружения проектируются и строятся пригодными для использования по назначению в течение расчетного срока службы и вводятся в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и Технического регламента.

Здания и сооружения должны соответствовать следующим базовым требованиям:

механической прочности и устойчивости;

пожарной безопасности;

в области санитарно-эпидемиологического благополучия;

безопасности в процессе эксплуатации, а также доступности для лиц с инвалидностью;

энергетической эффективности и экономии энергии;

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

При этом безопасность зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов инженерных изысканий, проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и постутилизации обеспечивается посредством установления и соблюдение в течение всего жизненного цикла требований безопасности проектных решений и качественных характеристик.

В частности, технический регламент вводит обязательную сертификацию 77 видов строительных материалов и изделий (гипс, известь, все виды цементов, клинкеры, кирпичи, галька, гравий, щебень, клеи, замазки, брусчатки, граниты, камни, известняки, сланцы, предназначенные для строительства, радиаторы центрального отопления и их части и др.), указанных в приложении к документу.

Кроме того, обязательному декларированию соответствия будут подлежать 54 вида строительных материалов и изделий (мрамор, травертин, гранит, битум и асфальт, черепица, отдельные виды кирпичей, стекло и стеклянные изделия для строительства, стекловолокно, лесо- и пиломатериалы, плиты, панели, двери, изделия из металла в виде уголков, прутков, металлоконструкций, пески и др.).

Вместе с тем требования безопасности к характеристикам (свойствам) строительных материалов и изделий, для обязательного подтверждения соответствия определены в национальных и межгосударственных стандартах на продукцию, указанных в приложении 1 к техническому регламенту – это 210 национальных стандартов (СТ РК) и 335 межгосударственных стандартов (ГОСТ).

Методы исследований (испытаний) и измерений строительных материалов закреплены в 196 СТ РК и 268 ГОСТ, указанных в приложении 3 к техническому регламенту.

Документом также предусмотрено 10 схем сертификации продукции и 6 схем декларирования соответствия.

Техническим регламентом также прямо закреплено, что:

лаборатории на условиях договора с ОПС или другими заявителями проводят фото или видеофиксацию испытаний, результатов исследований (испытаний) и измерений продукции;

"сертификация цементной продукции осуществляется в соответствии с национальным документом по стандартизации РК "Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного";

"Сертификация изделий из природного камня осуществляется в соответствии с национальным документом по стандартизации РК "Изделия из природного камня. Общие технические условия"".

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2023 года.



Вместе с тем ранее действовавший технический регламент "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" будет признан утратившим силу.

Как пояснили в МИИР, этот документ был принят 13 лет назад, не содержал конкретики в части перечня документов по стандартизации, каким именно требованиям должны соответствовать строительные материалы и изделий, по каким методам испытываться и в отношении обязательности их сертификации, соответственно, позволял не применять по отдельным позициям обязательное подтверждение соответствия.



