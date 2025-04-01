Установлены требования к огнестойкости зданий и стройматериалов
В частности, техрегламент дополнен новым пунктом:
- Требования к пределу огнестойкости регламентированы Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".
Так, говорится, что класс пожарной опасности и пределы огнестойкости строительных изделий (в том числе железобетонных) должны соответствовать требованиям, установленным в документе по стандартизации или типовым проектным решениям на строительные конструкции и изделия (в случае их отсутствия в документах по стандартизации).
Указывается, что натурные (огневые) испытания или расчетно-аналитические методы для подтверждения (определение) предела огнестойкости проводятся в отношении новых строительных изделий при постановке ее на производство, а также при внесении в них конструктивных изменений.
В отношении строительных изделий, не являющихся новой продукцией, подтверждение предела огнестойкости допускается проводить расчетно-аналитическим методом.
Как отмечается, неприменение взаимосвязанных документов по стандартизации не рассматривается как несоблюдение требований Технического регламента.
"В случае неприменения документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Технического регламента, оценка соответствия осуществляется на основе анализа рисков", – говорится в документе.
Допускается применение международных, региональных документов по стандартизации и документов по стандартизации иностранных государств.
Также в документе уточняется, что оконные проемы должны быть обеспечены замками или механизмами безопасности, предотвращающие случайное выпадение людей.
Кроме того, в новой редакции изложен пункт, в котором говорится, что в зависимости от этапа жизненного цикла и класса надежности строительного объекта в перечень материалов, использующихся в качестве доказательств, с целью подтверждения соответствия включаются следующие документы:
- эскиз (эскизный проект);
- проектная документация (чертежи, таблицы, расчеты, пояснения);
- экспертные заключения;
- исполнительная техническая документация (результаты испытаний и измерений, журналы работ, сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия и конструкции, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты пусконаладочных работ);
- заключения авторского и технического надзора;
- декларация о соответствии подрядчика;
- акт приемки объекта в эксплуатацию;
- технический паспорт, эксплуатационный паспорт, технический журнал по эксплуатации зданий и сооружений;
- регистрационная и разрешительная документация.
Приказ вводится в действие с 12 апреля.
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