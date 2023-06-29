Будет ли салют на День столицы
Однако, как отметили в столичном акимате, к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.
Кроме того, в праздничные дни также состоится открытие ряда социальных объектов, в том числе Дворца школьников, физкультурно-оздоровительного комплекса, дворов, общественных пространств, вручение дольщикам ключей от квартир.
В Казахстане День столицы отмечают 6 июля. В 2023 году Астане исполняется 25 лет.
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Не все казахстанцы знают, что изначально (с 1998 года) День столицы отмечался 10 июня. Отмечать 6 июля стали только в 2006 году. Дата была выбрана неслучайно – именно в этот день в 1994 году решение о переносе столицы было одобрено Верховным Советом Казахстана.