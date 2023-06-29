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Будет ли салют на День столицы

Будет ли салют на День столицы Фото: unsplash
В 2023 году салюта на День столицы не будет. Об этом 29 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата Астаны.

Однако, как отметили в столичном акимате, к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.

Кроме того, в праздничные дни также состоится открытие ряда социальных объектов, в том числе Дворца школьников, физкультурно-оздоровительного комплекса, дворов, общественных пространств, вручение дольщикам ключей от квартир.

В Казахстане День столицы отмечают 6 июля. В 2023 году Астане исполняется 25 лет.

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