Реклама ставок стала агрессивной: в Казахстане появится законопроект для борьбы с лудоманией

Сенаторы отмечают, что реклама букмекерских контор и игорного бизнеса стала очень агрессивной. Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов заявил, что осенью в парламент войдут поправки для борьбы с лудоманией, сообщает Zakon.kz.

По данным сенатора Руслана Рустемова, около 350 тысяч казахстанцев, большинство из которых молодые мужчины, страдают от лудомании. На пленарном заседании Сената во время обсуждения закона об онлайн-платофрмах и онлайн-рекламе депутат высказал мнение, что в последнее время реклама букмекерских контор и игорного бизнеса в интернете стала очень агрессивной.

"Маркируется ли этот вид рекламы. И есть ли планы запретить или ограничить эту рекламу?" Руслан Рустемов

Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов ответил, что в рамках рабочей группы в Мажилисе, когда законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе обсуждался, были предложения от ряда фракций по включению норм по лудомании в документ

"Но насколько мне известно, Айдос Амироллаевич (Сарым, депутат Мажилиса. - прим.ред.), я думаю, этот факт подтвердит, отдельный законопроект будет по лудомании осенью рассматриваться. Но мы не делим контент с точки зрения маркировки на лудоманию или еще что-то. Под правила маркировки (рекламы, согласно поправкам об онлайн-рекламе. - прим.ред.) будет подпадать весь контент, что мы собственно говоря предусмотрим в подзаконных нормативно-правовых актах". Евгений Кочетов

Спикер Сената Маулен Ашимбаев обратился к Евгению Кочетову отметив, что к этому вопросу нужно будет обязательно вернуться.

"Учитывая, что в казахстанском обществе эта проблема становится очень актуальной. Многие о ней пишут, жалуются. В этой связи, видимо, отдельным законом или поправками в действующие законы мы должны постараться ограничить данное явление в нашей стране, наложить какие-то запреты. Мировой опыт еще должны посмотреть. Но в любом случае в этом направлении нам нужны конкретные шаги. Давайте, не откладывая в долгий ящик этой проблемой вместе займемся". Маулен Ашимбаев

На этом вопросе заостряли внимание в Мажилисе в 2022 году, предложив принять меры по борьбе с игроманией и усилить контроль за рекламой азартных игр. Об этой проблеме говорили еще не раз на республиканском уровне. Особенно тема была обсуждаема перед выборами – некоторые кандидаты в депутаты предлагали свои варианты разрешения данной проблемы.

