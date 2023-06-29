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Законодательство РК

Токаев назначил замминистра обороны

Токаев назначил замминистра обороны Фото: gov.kz
Назначен новый заместитель министра обороны Казахстана. Им стал Бакытбек Сыдыков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Другим распоряжением главы государства Шпекбаев Руслан Нуртолеуович освобожден от должности замминистра обороны РК, которую занимал с августа 2020 года.

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