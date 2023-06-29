Каждый десятый микрокредит в Казахстане признали безнадежным

Более 10% кредитов, выданных в казахстанских МФО, составляют безнадежные займы. Еще 77% – сомнительные, сообщает Zakon.kz.

"Значительный объем микрокредитов приходится на сомнительные займы – 814,8 млрд тенге, что на 29,7% больше, чем в первом квартале 2022 года. 132,8 млрд тенге пришлись на стандартные микрокредиты, здесь объем вырос за год на 28,6%", – пишет Finprom.

Как сообщил Finprom.kz 29 июня со ссылкой на отчетность казахстанских МФО, в стране значительно вырос процент безнадежных микрокредитов. На конец I квартала 2023 года этот показатель составил 10,1%. Еще год назад доля безнадежных кредитов равнялась 8,9% от общего портфеля. В денежном выражении объем безнадежных микрозаймов вырос почти в полтора раза, до 106,4 млрд тенге.





Инфографика Finprom.kz

Общий портфель микрокредитов казахстанских МФО на конец I квартала составил 1,1 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на треть (+31,3%). Почти все эти микрокредиты выдали физлицам (более 1 трлн тенге, +31,2% за год). Юрлица получили микрозаймы на 24,2 млрд тенге (+38,3%).



"Объем микрокредитов, по которым имеется просроченная задолженность, вырос за год на 21,1%, до 157,5 млрд тенге. Доля просроченных кредитов в общем ссудном портфеле МФО за год сократилась с 16,2% до 14,9%", – отмечает Finprom.

Больше всего просроченных микрозаймов – с задержкой выплат более трех месяцев. Следом идут микрокредиты, просроченные на срок от 1 до 30 дней.



О том, как урегулировать просроченную задолженность по кредитам, можно прочесть здесь.