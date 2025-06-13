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Право

Какие бюджетные кредиты признают безнадежными к взысканию

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 10:10 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 30 мая 2025 года утвердил Правила признания бюджетных кредитов безнадежными к взысканию, сообщает Zakon.kz.

Правила применяются к задолженности по кредитам, предоставленным из республиканского и местных бюджетов.

Безнадежная к взысканию задолженность по бюджетным кредитам, а также средствам, выданным на исполнение государственных гарантий – просроченная, непогашеннная в установленные сроки задолженность заемщиков, поверенных (агентов), конечных заемщиков по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского и местных бюджетов до 2005 года.

К безнадежной задолженности по бюджетным кредитам относится задолженность, по которой отсутствуют подтверждающие документы о предоставлении бюджетных кредитов (кредитные договоры, платежные документы, реквизиты заемщиков, поверенных (агентов), конечных заемщиков).

Безнадежная задолженность по бюджетным кредитам включает в себя просроченную задолженность перед республиканским и местным бюджетами по основному долгу, вознаграждению по нему и пеню.

В безнадежную задолженность не включается задолженность по бюджетному кредиту заемщиков, находящихся на стадии банкротства и ликвидации.

Порядок определения бюджетных кредитов безнадежными к взысканию

Государственное казначейство ежегодно не позднее 15 июля текущего года формирует Реестр просроченной задолженности по бюджетным кредитам, по которым на 1 января 2025 года отсутствуют подтверждающие документы.

Реестр содержит следующую информацию:

  • наименование заемщиков/ поверенных (агентов)/ конечных заемщиков;
  • регистрационный номер налогоплательщика (РНН)/ бизнес-идентификационный номер (БИН) заемщиков/ конечных заемщиков;
  • номер и дата кредитного договора;
  • валюта кредита;
  • сумма кредита;
  • срок погашения кредита;
  • просроченная задолженность на 1 января 2025 года.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на основании полученного Реестра ежегодно до 1 августа текущего года направляет запрос в Национальный банк и местные исполнительные органы о предоставлении копий платежных поручений о перечислении бюджетных кредитов, предоставленных в период с 1 января 1990 года по 31 декабря 1996 года, в отношении заемщиков, указанных в Реестре.

Национальный банк и местные исполнительные органы ежегодно в срок до 1 ноября текущего года представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета информацию о наличии/ отсутствии копий платежных поручений.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета при установлении новых сведений о просроченной непогашенной в установленные сроки задолженности заемщиков, указанных в Реестре, направляет дополнительный запрос в Национальный банк и местные исполнительные органы.

Центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета после получения от Национального банка и местных исполнительных органов реквизитов заемщиков ежегодно до 1 декабря текущего года направляются запросы в органы юстиции и архива о предоставлении сведений:

  • о ликвидации или банкротстве заемщиков, конечных заемщиков с приложением копий приказов;
  • об организационно-правовой форме заемщика или его правопреемника, юридическом адресе, регистрационном/бизнес идентификационном номере налогоплательщиков.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежегодно в срок до 30 декабря текущего года вносит в Интегрированную автоматизированную информационную систему «е-Минфин» следующие документы, подтверждающие просроченную и непогашенную задолженность по бюджетным кредитам:

  • копии платежных поручений;
  • копии кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним;
  • копии приказов о ликвидации или банкротстве заемщика, конечных заемщиков;
  • копии свидетельств о смерти заемщика (при их наличии);
  • копии свидетельств о праве собственности (ином вещном праве) на недвижимое имущество;
  • копии решений судов о признании заемщика, конечного заемщика банкротом;
  • копии решений судов об отказе в удовлетворении или частичном удовлетворении иска кредитора.

Затем центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета создает Республиканскую комиссию по признанию бюджетных кредитов безнадежными к взысканию.

В свою очередь местный исполнительный орган создает Региональную комиссию по признанию бюджетных кредитов безнадежными к взысканию.

Основанием для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам является отсутствие кредитных договоров и платежных документов о перечислении средств бюджетных кредитов заемщику, а также решений судов об отказе в удовлетворении или частичном удовлетворении иска кредитора.

Проект решения кредитора о признании бюджетных кредитов безнадежных к взысканию направляется на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии/ бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).

Задолженность по бюджетным кредитам признанных безнадежными к взысканию подлежит списанию на основании решения кредитора и положительного решения республиканской бюджетной комиссии/бюджетной комиссии области, города республиканского или областного значения, столицы, района.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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