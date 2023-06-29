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Законодательство РК

Нурсултана Назарбаева лишат статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда

Нурсултана Назарбаева лишили статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда Фото: elbasy.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 29 июня одобрили в двух чтениях закон, лишающий Нурсултана Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты Сената одобрили в двух чтениях Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования".

Это сопутствующий к Закону РК "О профессиональных квалификациях" документ. Им, в частности, вносятся изменения и дополнения в закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" в части, определяющей полномочия главы государства по созданию Высших попечительских советов независимых образовательных организаций.

"В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд": 1) преамбулу изложить в следующей редакции: "Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"; 2) части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 8. "Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета", – сказано в тексте закона.

В статье 12-1: в пункте 1: часть 1 предлагается изложить в следующей редакции: "1. Обучение в Университете осуществляется на основании образовательного гранта "Назарбаев Университет", иных грантов и стипендий, а также на платной основе" и часть 3 исключить, а пункт 6 изложить в следующей редакции: "6. Оплата обучения одаренных детей в Интеллектуальных школах осуществляется путем присуждения им на конкурсной основе образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен". Правила присуждения и размеры образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен" утверждаются уполномоченным органом в области образования".

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