Топ-5 самых распространенных мошеннических схем: как аферисты воруют наши деньги

Мошенники разрабатывают все новые методы обмана клиентов банков. Zakon.kz сделал подборку, собрав топ мошеннических схем в банковской сфере, поскольку лучший способ не потерять деньги – изучить новые мошеннические схемы.

Интернет-мошенничество в Казахстане продолжает процветать. По данным ranking.kz, после небольшого спада интернет-преступлений в 2022 году, когда было зарегистрировано 20,6 тыс. таких правонарушений, что чуть меньше, чем в 2021 (21,4 тыс. случаев). В текущем году оно вновь набирает обороты. Согласно информации агентства, только за январь-февраль 2023 года правоохранительными органами было принято к рассмотрению 3,4 тыс. заявлений об онлайн-мошенниках. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом методы мошенничества в банковской сфере становятся все более разнообразными.

1. Фишинг

Самой распространенной мошеннической схемой является – фишинг. Эта схема мошенничества на протяжении нескольких лет остается самым популярным видом обмана, позволяющим завладеть личными данными граждан. Сегодня это не только рассылка писем на электронные адреса или сомнительные смс, но и множество сайтов, на которых предлагается поучаствовать в опросе, получить выигранный приз и т. д.

Однако для банковского мошенничества наиболее распространена практика, когда на почту клиента приходит письмо якобы от банка со ссылкой на некий поддельный личный кабинет, где нужно ввести логин и пароль. Разумеется, ни один банк не использует такой способ коммуникации с клиентом.

Нужно запомнить, что любые письма от банка или финорганизации с предложениями перейти на сайт, ввести логин и пароль, сообщить персональные данные и информацию по картам – все это мошеннические действия. Единственный способ защитить себя от потери средств и личных данных в этом случае – игнорировать любые сомнительные предложения, которые поступают как на почту, так и на смартфон в виде SMS-сообщений.

2. Вишинг: схемы мошенничества по телефону

Вишинг стал в некотором смысле продолжением фишинга, но уже в иной форме – это новая схема мошенничества по телефону. Звонки о сомнительных операциях по счету от лже-сотрудников банков, хотя бы раз получало большинство граждан.

Обычно это происходит таким образом: на мобильный телефон, который, может быть, не привязан к банковскому счету клиента, звонит мошенник, представляясь менеджером банка или сотрудником службы безопасности. Далее клиенту сообщается о подозрительных переводах по карте, оформлении кредита на его имя или иных движениях по счету. Чтобы избежать дальнейшей потери средств, злоумышленники просят жертву совершить ряд определенных действий.

В устаревших схемах злоумышленники просили назвать только CVV-коды карт для кражи средств. В более продвинутых способах клиенту предлагается установить специальное программное обеспечение с удаленным доступом к смартфону или компьютеру. Через него преступники могут получить любую информацию с вашего устройства.

Другой метод предполагает смену пароля в интернет-банкинге. Злоумышленник просит владельца карты сообщить ему SMS-код, подтверждающий смену пароля, и таким образом получает полный доступ ко всем счетам жертвы, которые есть в мобильном приложении банка.

Защититься от такой потери средств также не сложно – не разговаривать с мошенниками, никому не сообщать пароли и SMS-коды, и перепроверять любую информацию, которую вы получили от мошенников путем самостоятельного звонка в колл-центр банка.

И самое главное – никогда не передавайте свои данные и реквизиты карт третьим лицам через различные мессенджеры, в том числе WhatsApp и Telegram.

3. Схемы мошенничества с картами – кардинг

Пользователи, которые часто оплачивают товары и услуги на различных интернет-сайтах и маркетплейсах, также находятся в зоне риска. При оплате в интернете практически всегда требуется ввести полные данные карты, которые включают номер, имя и фамилию и CVV или CVC-код. По сути, человек оставляет все данные, которые и требуются злоумышленникам. Фактически, сегоня это самая распространенная схема мошенничества.

Мошенники могут "перехватывать" информацию с сайтов через специальные программы, установленные на сайте продавца. С их помощью они получают доступ к картам и клиентов и списывают средства.

Также злоумышленники могут попросту взломать интернет-магазин. В этом случае покупатель может пострадать даже если соблюдает все меры безопасности, данные карты в любом случае станут известны мошенникам.

Конечно, это не значит, что нужно совсем отказаться от покупок в интернете. Чтобы избежать риска потерять все деньги с карты, можно выделить для онлайн-операций отдельную карту, и переводить туда ровно столько средств, сколько требуется для оплаты одной покупки. Для этих целей можно использовать и виртуальную карту. Также следует установить Secure Code для дополнительной защиты и не пользоваться непроверенными сайтами.

4. Фарминг

Фарминг – также одна из наиболее новых схем мошенничества, более продвинутая и сложная разновидность фишинга. Атака фарминга происходит тогда, когда клиент перенаправляется на клон веб-сайта банка почти с идентичным адресом. То есть клиент может даже не обнаружить поддельный сайт и при тщательной проверке. Однако такой вид схемы финансового мошенничества встречается гораздо реже, он довольно затратный и требует больших усилий аферистов.

Кроме того, чаще злоумышленники подделывают страницы небольших финансовых организаций, крупные компании подвержены этому в меньшей степени.

Тем не менее, оформляя услугу или покупку, и даже просто просматривая интернет-страницу компании, обращайте внимание на URL-адрес (строка названия сайта), он должен, как минимум, полностью совпадать с официальным названием организации. Также проверяйте, чтобы URL-адрес начинался с "https", знак s гарантирует безопасность соединения с сайтом. Немаловажно использовать надежный антивирус, который сможет распознать поддельный сайт.

К слову, различные предложения на Youtube-каналах, и в Instagram о получении бесплатных денег от банков и государства, или сверхприбыльных инвестициях все еще имеют место быть, и их также следует игнорировать.

5. Мошеннические схемы с деньгами – скимминг

Пожалуй, этот вид мошенничества постепенно уходит в прошлое и среди казахстанских клиентов банков встречается реже всего. Тем не менее, он все-же продолжает существовать в разных странах, преимущественно в США. Это еще один вид карточного мошенничества, когда данные клиентов "списываются" при снятии средств через банкомат.

Злоумышленники устанавливают в банкомат устройство – скиммер, которое копирует данные с банковской карты, и даже может собрать информацию о пин-коде. Бывает и так, что такие скиммеры устанавливаются и в терминалах магазинов.

Обнаружить следы скимминга на банкомате можно только при тщательном осмотре. Например, на банкомат может быть наложена специальная накладка в том месте, где карточка обычно вставляется в банкомат. Кроме того, злоумышленники могут установить камеру, используя фальш-панели или установив небольшой "глазок" в нише банкомата.

Для большей безопасности не следует снимать деньги в уличных банкоматах, так как там проще установить скиммеры, а также в местах с плохим освещением.

Итак, существует масса мошеннических схем с деньгами. Среди самых распространенных мошеннических схем: схемы мошенничества с банковскими картами, схемы мошенничества по телефону, когда звонит следователь – тоже мошенническая схема и пр.

Защититься от этих схем мошенничества и сохранить кровно заработанные в большинстве случаев не так уж и сложно. Главное – быть бдительным и не поддаваться на уловки и уговоры злоумышленников, которые иногда бывают очень убедительны.