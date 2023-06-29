Казахстанские школьники завоевали два "золота" на чемпионате мира по таэквондо
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Одним из героев мирового первенства стал Аятжан Амирханов из Астаны. Он завоевал золотую медаль в категории участников до 12 лет, став лучшим в весовой категории до 50 кг, сообщает пресс-служба спорткомитета МКС РК.
Фото: Instagram/committee_sport
Семиклассник Аятжан Амирханов вошел в историю таэквондо как первый казахстанец, ставший чемпионом мира среди школьников.
Фото: Instagram/committee_sport
Еще одно "золото" в копилку казахстанских таэквондистов положил ученик 11-го класса гимназии №4 города Алматы – Изят Касанов.
Фото: ssports.kz
Серебряными призерами чемпионата мира стали алматинские школьники Азим Ниязов (до 59 кг) и Антон Пак (до 63 кг).
В командном зачете сборная казахстанских школьников завоевала третье место, пропустив вперед сборные Тайваня и Бразилии.
В феврале казахстанские таэквондисты выиграли Открытый чемпионат Словении.