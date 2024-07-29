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Казахстанские школьники завоевали два "золота" международной химической олимпиады

Казахстанские школьники завоевали два &quot;золота&quot; международной химической олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 21:35 Фото: facebook/Коллегия химиков составителей
Две золотые медали завоевали казахстанские школьники на международной химической олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 июля сообщил в своем Telegram-аккаунте депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов. 

"Третий год подряд наши школьники показывают великолепные результаты! Только что завершилась церемония закрытия главной химической олимпиады – International Chemistry Olympiad (IChO). Третий год подряд Казахстан возвращается с "золотом", в этот раз даже с двумя золотыми медалями!" – написал он.

Результаты сборной:

  • Ринат Илюсизов – "золото";
  • Кирилл Ким – "золото";
  • Абылай Кабдулхадыр – "серебро";
  • Адильжан Молдагул – "бронза".

"Медалистов сопровождают Жаксылыков Азамат (председатель QazChO) и Бегдайр Санжар, оба многократные авторы заданий на всех этапах республиканской олимпиады, члены жюри и тренеры сборной. Поздравляем всех учеников, их учителей и родителей!" – заключил Асхат Аймагамбетов. 

Ранее сообщалось, что пять медалей взяли школьники из Казахстана на международной олимпиаде в Великобритании.

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