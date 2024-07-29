Казахстанские школьники завоевали два "золота" международной химической олимпиады
Фото: facebook/Коллегия химиков составителей
Две золотые медали завоевали казахстанские школьники на международной химической олимпиаде, сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 июля сообщил в своем Telegram-аккаунте депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.
"Третий год подряд наши школьники показывают великолепные результаты! Только что завершилась церемония закрытия главной химической олимпиады – International Chemistry Olympiad (IChO). Третий год подряд Казахстан возвращается с "золотом", в этот раз даже с двумя золотыми медалями!" – написал он.
Результаты сборной:
- Ринат Илюсизов – "золото";
- Кирилл Ким – "золото";
- Абылай Кабдулхадыр – "серебро";
- Адильжан Молдагул – "бронза".
"Медалистов сопровождают Жаксылыков Азамат (председатель QazChO) и Бегдайр Санжар, оба многократные авторы заданий на всех этапах республиканской олимпиады, члены жюри и тренеры сборной. Поздравляем всех учеников, их учителей и родителей!" – заключил Асхат Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, что пять медалей взяли школьники из Казахстана на международной олимпиаде в Великобритании.
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