Казахстанские школьники завоевали два "золота" международной химической олимпиады

Две золотые медали завоевали казахстанские школьники на международной химической олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 июля сообщил в своем Telegram-аккаунте депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

"Третий год подряд наши школьники показывают великолепные результаты! Только что завершилась церемония закрытия главной химической олимпиады – International Chemistry Olympiad (IChO). Третий год подряд Казахстан возвращается с "золотом", в этот раз даже с двумя золотыми медалями!" – написал он.

Результаты сборной:

Ринат Илюсизов – "золото";

Кирилл Ким – "золото";

Абылай Кабдулхадыр – "серебро";

Адильжан Молдагул – "бронза".

"Медалистов сопровождают Жаксылыков Азамат (председатель QazChO) и Бегдайр Санжар, оба многократные авторы заданий на всех этапах республиканской олимпиады, члены жюри и тренеры сборной. Поздравляем всех учеников, их учителей и родителей!" – заключил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что пять медалей взяли школьники из Казахстана на международной олимпиаде в Великобритании.

