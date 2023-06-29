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В Актобе подросток на скутере погиб в ДТП

Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе Фото: пресс-служба акимат Алматы
В Актобе 17-летний подросток скончался в результате столкновения легковушки и скутера, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, 28 июня по пр. Абылхаир хана напротив мечети Нур-Гасыр произошло столкновение машины Ваз-21103 и скутера.

"В результате ДТП водителя скутера (17-летнего подростка) доставили в больницу, который спустя несколько часов от полученных травм скончался в реанимационном отделении", – говорится в сообщении. 

Пассажира скутера госпитализировали в больницу.

Начато досудебное расследование. 


Ранее в Жамбылской области подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП.

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Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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