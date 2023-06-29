Регистрировать браки в Казахстане по-прежнему будут в отделах РАГС

Отделы РАГС продолжат обрабатывать заявления на регистрацию брака после передачи большинства их функций ЦОНам, сообщает Zakon.kz.

Представители филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы на брифинге в РСК 29 июня рассказали, каков будет порядок регистрации браков после передачи большинства функций РАГС в ЦОНы.

По их словам, РАГСы по-прежнему будут принимать и обрабатывать заявления на регистрацию брака, а также принимать по ним решения и выдавать результаты.

"Напомним, с 1 июля функции РАГС будут переданы госкорпорации. При этом процедура подачи заявлений для регистрации брака останется неизменной. Ее по-прежнему будут выполнять районные и городские отделы РАГС. Кроме того, сохранится возможность подать заявление онлайн через портал электронного правительства", – рассказала Асем Болатбекова, заместитель директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы.

Главной причиной, по которой функции РАГС решили передать в ЦОНы, представители госкорпорации назвали процесс цифровизации.



"Причина передачи функции РАГС госкорпорации – это низкое качество проводимой оцифровки в электронной базе РАГС сторонними подрядчиками, а именно некачественно отсканированные документы, внесение неверных данных, незафиксированные изменения. Нужно отметить, что сканируются и вносятся в базу документы с 1937 года". Асем Болатбекова

Оцифровку будут проводить Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и сотрудники госкорпорации. Это должно исключить случаи, когда у получателей услуг требуют предоставлять дополнительные документы.



Казахстанцам, желающим вступить в брак, нужно будет прийти в регистрирующий орган с документами, удостоверяющими личность, в назначенный день регистрации заключения брака. При подаче заявления можно выбрать, в какой обстановке заключить брак: в торжественной или обычной.

Регистрировать браки, обрабатывать заявления, принимать по ним решения и выдавать результаты по-прежнему будут в отделах РАГС в соответствии с действующим порядком. Торжественные регистрации в ЦОНах проводить не будут.

"Лица, вступающие в брак, могут зарегистрироваться по желанию в торжественной обстановке в специально оборудованных помещениях регистрирующих органов либо в специально предназначенных государственных дворцах бракосочетания. Точное время выдачи свидетельства и условие проведения этой процедуры в торжественной обстановке заранее обговаривается при подаче заявления. Регистрация брака в торжественной обстановке не является обязательной процедурой и осуществляется по желанию сторон", – подчеркнула Асем Болатбекова.

Услуги РАГС будут оказывать только сотрудники регистрирующего органа. У операторов ЦОНов не будет доступа к информационной системе РАГС. Стандарты оказания услуг, их порядок и сроки рассмотрения останутся прежними.

Среди услуг РАГС есть платные и бесплатные. С 1 июля регистрация брака обойдется казахстанцам в 3874 тенге, а расторжение брака по взаимному согласию – в 7728 тенге. Социально значимые услуги, такие как регистрация рождения и смерти, останутся бесплатными.

Подробнее о том, сколько будет стоить регистрация актов гражданского состояния с 1 июля 2023 года, можно прочесть здесь.