Казахстанцы массово вступили в брак в День Козы Корпеша и Баян Сулу

Ежегодно 15 апреля в Казахстане отмечается День влюбленных. В отделы РАГС Госкорпорации "Правительство для граждан" поступило более полутысячи заявок на регистрацию брака в этот день, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана и Туркестанская область.

"К слову, в первом квартале 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 23 835 браков. При этом наибольшее количество регистраций из общего числа также пришлось на Алматы, Астану и Туркестанскую область", – говорится в сообщении.

Подать заявление на регистрацию брака в Казахстане можно через отделы РАГС, портал электронного правительства и приложения банков второго уровня. Госорганы рассмотрят заявку в течение одного рабочего дня, и через 15 дней в выбранном РАГСе будет назначена регистрация. Если дата регистрации приходится на нерабочий или праздничный день, то она будет автоматически перенесена на следующий за ним рабочий день.

Как известно, с 2011 года День влюбленных отмечается казахстанцами не 14 февраля, как это было раньше, а 15 апреля. Отечественный праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке. Zakon.kz вспомнил эту красивую, но печальную историю.

