Смаилов: В 2023 году повышенные социальные выплаты получат более 4 млн казахстанцев

Премьер-министр Алихан Смаилов 29 июня на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии Amanat рассказал о мерах, которые правительство принимает для повышения доходов граждан, строительства и модернизации инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в 2023 году при уточнении республиканского бюджета на социальные выплаты, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и другие направления дополнительно выделили 2,2 трлн тенге, отметили в пресс-службе главы правительства.

"Сегодня все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В целом в этом году предусмотрено 4,6 трлн тенге для охвата 4,4 млн человек повышенными социальными выплатами", – сообщил Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что в рамках программы повышения доходов населения удалось увеличить заработок более чем 3 млн человек. До 30% выросла зарплата 1,2 млн работников бюджетной сферы, на 10-50% больше стал зарабатывать миллион работников других сфер, на 23% повысили пособия почти для 900 тысяч человек. Стипендии студентов увеличили на 20%. По программе содействия занятости до конца года трудоустроят около миллиона казахстанцев.

Чтобы повысить доступность и качество медицинских услуг на селе, начали реализовывать нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения". В соответствии с ним до 2026 года планируют возвести 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать 32 многопрофильные районные больницы, тем самым повысив качество медобслуживания 4 млн сельских жителей. В 2023 году планируют завершить работу по 309 из этих объектов. В этом году откроют здание лечебно-диагностического корпуса Национального научного онкологического центра в Астане, а в следующем – сдадут в эксплуатацию Национальный координационный центр экстренной медицины в Астане и Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы.

В 2023 году планируют открыть более 80 тысяч новых мест в детсадах, чтобы полностью охватить детей 3-6 лет дошкольным образованием. В стране продолжают реализовывать нацпроект "Комфортная школа", по которому планируют к 2026 году открыть 368 новых школ на 738 тысяч учащихся. В этом году начнут строить 216 школ по нацпроекту и откроют еще 143 за счет других источников финансирования.

К 2029 году в Казахстане собираются построить 111 млн квадратных метров жилья, в том числе 15,3 млн квадратных метров – в этом году. До конца года в сферу ЖКХ планируют привлечь 234 млрд тенге инвестиций. Эти средства направят на ремонт 12,7 тысячи единиц оборудования и 5800 км сетей инфраструктуры. В целом в модернизацию ЖКХ в ближайшие семь лет вложат более 3 трлн тенге.

Алихан Смаилов ранее сообщил, что в 2023 году правительство ожидает роста экономики на уровне 4,5-5%.