Банкротство не должно быть легким делом – эксперты о новом законе

С 3 марта текущего года начался прием заявлений от граждан на банкротство. Только за первый месяц поступило более 49 тысяч заявлений. Однако свыше 80% из них были отклонены. Zakon.kz выяснял, в чем причины отказов – слабая информированность населения или это недоработки в законе?

О чем говорит статистика?

На сегодня по данным сайта tazalau.qoldau.kz, ведущего статистику поданных на банкротство заявлений, всего подано 57 749 заявлений, на рассмотрении – 2 256, отказано – 46 631 заявителю, одобрено 8 703 заявлений.

Согласно статданным, в прошлом году финансовое положение казахстанцев заметно ухудшилось. Годовая инфляция поднялась до рекордного уровня – 20,3%. Повышение цен коснулось всех товаров, услуг и продуктов. Как следствие, рост цен и проблемы с удовлетворением бытовых потребностей стали причиной еще большей закредитованности населения.

По данным министерства финансов РК, на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имели 7,8 млн человек на более чем 14,3 трлн тенге.

Количество казахстанцев, подходящих под критерии процедуры банкротства физлиц, по прогнозу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, с прошлого года составляет 1,1 млн человек.

Банкротство – это не легкий процесс

Основная суть отказов в проведении процедуры внесудебного банкротства, согласно объяснениям вице-министра финансов Ержана Биржанова, заключается в том, что превышена пороговая сумма в 1600 МРП (5,5 млн тенге). В этом случае, по словам чиновника, применяется уже судебное банкротство.

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, 5,5 млн тенге – это крупная сумма в виде кредита для физического лица, к тому же это достаточно серьезный актив для того, чтобы банк его просто списал во внесудебном порядке. Тогда как судебное банкротство предполагает применение жестких санкций от ограничений в предпринимательской деятельности, вплоть до запрета на выезд в другие страны.

"Да, процедура банкротства сложная, никто не отрицает. Но банкротство и не должно быть легким делом. Если у тебя есть хоть какая-то возможность платить кредит, то ты обязан его выплачивать. Так устроен мир. Закон о банкротстве должен распространяться только на тех людей, которые действительно оказались в безвыходном положении и в обозримом будущем не имеют никаких шансов рассчитаться с долгами". Арман Бейсембаев

Поэтому, по его мнению, под требования закона подойдут далеко не всем

"Цифры по отказам меня абсолютно не удивили. Люди возмущались, но здесь все логично. Если ежегодно количество финансово реабилитированных казахстанцев, прошедших процедуру внесудебного банкротства, допустим, будет составлять около 5-6 тысяч граждан, то я буду считать, что закон о банкротстве физлиц вполне себе рабочим". Арман Бейсембаев

Говоря об 1,1 млн граждан, которые по официальной информации подходят под критерии процедуры банкротства физлиц, финансовый аналитик утверждает, что это не совсем корректная цифра. Он уверен, что большую часть этих людей можно провести через реструктуризацию и рефинансирование. А вот то, что вышеупомянутое количество граждан подпадают под процедуры, когда надо урегулировать задолженность, с этим Арман Бейсембаев согласен. По его словам, количество таких граждан может быть еще больше.

"Откуда берутся эти цифры? Просто статистика, 50% бюджета тратится на "социалку". Это социальная помощь людям, которые сами по себе не способны зарабатывать и нуждаются в государственной помощи. При этом, примерно от 55% до 60% населения страны практически половину своих доходов и даже больше тратит на еду". Арман Бейсембаев

По расчетам аналитика, население Казахстана — это около 20 млн, из них трудоспособного возраста – 10 млн, из них 5 млн живет на грани нищеты и тратит половину всех своих доходов на еду. Более половины из этих 5 млн казахстанцев, по оценке Армана Бейсембаева, пока еще как-то выплачивают свои кредиты, но это потенциальная проблема. Так как, если экономическая ситуация в стране станет резко хуже, эти показатели, по словам аналитика, могут вырасти как минимум в два-три раза.

Закон нуждается в дальнейшей доработке

Экономист Максат Халык считает, что большое количество отказов объясняется тем, что если говорить объективно, то закон еще нуждается в доработке.

"К примеру, среди норм закона есть требование, согласно которому срок невыплаты должен составлять 12 месяцев. Зачем ждать так долго? Ведь за это время финансовое положение должника может еще более ухудшиться". Максат Халык

Он также считает, что нужно снижать порог признания банкротства.

"У многих долги составляют от одного до трех миллионов тенге. В этом плане считаю нужно провести дополнительное комплексное исследование". Максат Халык

О том, что закон нуждается в доработке говорит и экономист Марат Абдурахманов. По словам экономиста к июню текущего года всего было подано 109 тысяч заявлений на прохождение процедуры внесудебного банкротства. Много это или мало?

"Это очень мало, потому что народ у нас грамотный, он видит, что, если у человека действительно тяжелая ситуация, он все равно не сможет получить установленную законом поддержку. Почему? Потому что эти процедуры прописаны в общих чертах и нет самого главного – мотивировочного заключения, то есть, там не подключаются сразу несколько госорганов, которые дают свое заключению. А поскольку этого нет, уполномоченный орган выдает отказ". Марат Абдурахманов

В целом стоит отметить, что мнений по поводу нового закона немало. Однако большинство экспертов придерживается той точки зрения, что закон по банкротству необходим. Также эксперты финансового рынка считают, что само банкротство не может принять массовый характер. Кроме этого, эксперты сошлись в мнении, что в настоящее время наблюдается недостаточная информированность населения о том, что и как необходимо делать. А значит, надо проводить еще более широкую информационную работу среди казахстанцев.

Внесудебное банкротство приводит к определенным ограничениям: запрет на получение займов и микрокредитов в течение пяти лет, мониторинг финансового состояния в течение трех лет. Кроме того, финансовый управляющий может признать любую имущественную сделку, совершенную за три года до подачи заявления на банкротство, недействительной.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" не предполагает финансовых вложений государства. Убытки в случае внесудебного банкротства несут банки.