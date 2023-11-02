С начала действия закона о банкротстве физических лиц, на процедуру внесудебного поступило более 70 тысяч заявлений. Но в 80% случаев заявителей признали несоответствующими требованиям закона. Почему необходимо менять или дорабатывать закон о банкротстве физлиц, выяснял Zakon.kz.

На днях, отчитываясь в правительстве о количестве казахстанцев, подавших заявление на процедуру банкротства, министр финансов Ерулан Жамаубаев заметил, что не все должники могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся законодательных барьеров. В 80% случаях, по словам министра, подавшим заявление отказывают.

Говоря о законодательных барьерах, министр выделил: обязательность предварительного урегулирования долга с кредитором, ограничение выезда и длительной просрочки при процедуре восстановления платежеспособности.

В этой связи Минфин предлагает ввести несколько норм для упрощения процедуры банкротства и снижении уровня закредитованности населения. В частности речь идет:

о расширении перечня финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;

об освобождении гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;

о снятии запрета на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности. На текущий момент запрет действует в течение 5 лет.

По словам министра Жамаубаева, многие казахстанцы решившиеся подать заявление на процедуру банкротства хорошо понимают грозящие им последствия, к примеру, такие как запрет на получение кредитов и мониторинг финансового состояния.

Иная точка зрения: когда есть крайняя необходимость в поддержке

Председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана" Назгуль Естеусизова также согласна с тем, что сегодня и финансовому сектору, и госструктурам необходимо задуматься о том, чтобы пойти людям навстречу.

"Я хотела бы обратиться к банкам и МФО, предложить им приложить максимум усилии и идти на встречу гражданам, не требуя от них неподъемные единоразовые платежи (20 – 30% от долга) для составления им графиков, а предоставлять графики платежей по мере их возможностей. Причина большей части отказов, от поданных заявлении по процедуре банкротства, это не соответствие предъявленным требованиям, а тут именно тот случай, когда граждане не могут оплатить единоразовые платежи, чтобы получить графики, и не видя иного выхода вынуждены подавать на банкротство", – отметила Назгуль Естеусизова.

Эксперт уверена, что казахстанцы остаются достаточно ответственными заемщиками – не все, кто имеют просроченные кредиты, пожелали стать банкротами.

"Я бы сказала, что люди в большинстве своем понимают последствия. Из заявленных в прошлом году 1–1,2 миллиона потенциальных банкротов, на процедуру банкротства подали заявки только 70 тысяч человек, то есть 1–2% проблемных заемщиков. Это говорит о том, что люди понимают, просчитывают варианты и все–таки больше стараются договориться с кредиторами, чем подавать на банкротство". Назгуль Естеусизова

Когда госорганы должны реагировать

Причин, по которым люди попадают в долговую яму, довольно много. Эксперт отмечает, что помимо всем известных – увольнение, задержка по выплатам заработной платы, кризисные ситуации и пр., есть еще множество, так называемых, помогаек, которые так и говорят, что не надо платить кредит, якобы потом они смогут помочь с банкротством.

"Да, это проблема. Я считаю, что госорганы обязаны обратить на это внимание и, как минимум, запретить, спекуляцию на этом фоне через рекламу в СМИ, соцсетях. Много раз сама замечала на популярных сайтах рядом с новостной лентой рекламу этих помогаек, где они в отрытую предлагают помощь в банкротстве, а у нас слишком доверчивое население – верят всему и всем". Назгуль Естеусизова

Закон – не панацея и не лазейка

Экономист Расул Рысмамбетов полагает, что только сейчас во время оформления банкротства, проблемные заемщики поняли, что закон – не панацея и не лазейка, и начали отказываться от участия в процедуре банкротства.

"Главная причина того, что люди сначала подали заявку на участие, а потом отказались, в том, что была провалена информационная кампания перед началом действия закона. Вспомните эти популистские лозунги о том, что людям просто спишут все долги. И ведь многие именно так это и восприняли. А это не так. Процедура банкротства – это не одномоментное списывание долгов, это изменение жизни человека, к которому он может быть и не готов. И вот когда людям это объяснили, они, оценив ситуацию, передумали участвовать в банкротства". Расул Рысмамбетов

По его мнению, закон о банкротстве физических лиц еще сырой и требует доработки. На это может уйти около двух лет.

Интересная статистика

Напомним, закон о банкротстве и восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан вступил в силу 3 марта 2023 года. Согласно официальным данным, из 70 тыс. заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства 56,4 тыс. было отказано. Успешно прошли шестимесячный мониторинг и получили статус банкрот 6 411 граждан с суммой задолженности более 9 млрд тенге.

Согласно данным, озвученным на днях во время брифинга СЦК вице–министром финансов РК Ержаном Биржановым, всего из 6 411 признанных банкротом граждан получателями АСП являются 645 человек, они задолжали 674 млн тенге. 3538 граждан (это более 50%) признаны банкротами по кредитам, не оплаченных более 5 лет на общую сумму более 6,3 миллиарда тенге.

Самому взрослому заемщику 79 лет, а самому молодому – 20. Средний возраст по признанным банкротам – 43 года. Интересно, что мужчин–банкротов больше, чем женщин, соответственно 58 и 42%.