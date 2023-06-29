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Какой будет погода в последний день июня, рассказали синоптики

Какой будет погода в последний день июня, рассказали синоптики Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге, северо-западе, в центре республики – погода без осадков.

"На большей части Казахстана – усиление ветра, на северо-востоке, востоке страны – град, на севере, востоке ночью и утром  – туман, на юго-западе – днем пыльная буря". РГП "Казгидрромет"

В Астане – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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