Какой будет погода в Казахстане в последний день осени

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, юге, юго-востоке – сильные осадки. Лишь на крайнем юго-западе страны сохранится погода без осадков.

По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, гололед, в северных регионах РК – метель.

В Астана – переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0°С.

В Алматы – увеличение облачности, утром и днем – дождь, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С.

В Шымкенте – переменная облачность, ночью и утром – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +7+9°С.