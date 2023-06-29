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Токаев принял главу МИД Люксембурга

Токаев принял главу МИД Люксембурга Фото: akorda.kz
Глава государства 29 июня встретился в Акорде с Жаном Ассельборном, министром иностранных дел Люксембурга, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент отметил, что визит главы МИД Люксембурга открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев вспомнил, что продуктивно и содержательно провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Тогда у нас состоялся весьма продуктивный и содержательный разговор о долгосрочных перспективах углубления взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Люксембургом. Казахстан с большим уважением относится к вашей стране и народу. Мы с оптимизмом смотрим на будущее нашего взаимного сотрудничества", – сказал президент.

Глава государства и министр иностранных дел Люксембурга обсудили перспективы сотрудничества между странами в сферах транспорта и логистики, цифровизации, "зеленой" энергетики, а также по линии Международного финансового центра Астана.

Жан Ассельборн отметил, что сотрудничество между государствами развивается позитивно.

"Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом, и в этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом. Мы очень благодарны, что люксембургская компания может реализовать этот крупный совместный проект. Второй меморандум о взаимопонимании мы подписали с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – сказал Жан Ассельборн.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее в июне Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН.

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