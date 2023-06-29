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Причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в Госдуме

причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в госдуме Фото: wikimedia
Минобороны РФ заранее сообщило основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, что его армия не будет участвовать в боевых действиях в Украине. Это связано с тем, что он не подписал контракт с ведомством. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщает Zakon.kz.

По словам Картаполова, за несколько дней до военного мятежа Министерство обороны России заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт.

"Все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что ЧВК "Вагнер" не будет принимать участие в СВО. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. А для господина Пригожина, это основное, если не главное".Андрей Картаполов

Картаполов отметил, что причиной мятежа послужили "деньги, глупые и непомерные амбиции и возбужденное состояние".  

В ночь на 24 июня 2023 года в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку военного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями страны. 

Позже, после разрешения конфликта уголовное дело в отношении Пригожина прекратили. Путин выступил с видеообращением к нации, где поблагодарил военных.

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Мятеж ЧВК "Вагнер" в России
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