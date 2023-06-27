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Путин: Военные фактически остановили гражданскую войну

президент России Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин выступил перед военнослужащими в Кремле, сообщает Zakon.kz.

Президент России заявил, что военные "в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос".

"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Фактически, остановили гражданскую войну. В непростой ситуации, вы действовали четко, слаженно. Делом доказали верность народу России и воинской присяге".Владимир Путин

Президент России отметил, что силовые структуры во время мятежа "обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных".

Он также заявил, что погибшие во время военного мятежа летчики с честью выполнили свой долг.

Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России.

Ранее Путин выступил с видеообращением к нации, где также поблагодарил военных. 27 июня также стало известно о том, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратили.

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