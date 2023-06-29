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Президент подписал закон, предусматривающий изменения в сфере ЖКХ и сжиженного газа

Президент подписал закон, предусматривающий изменения в сфере ЖКХ и сжиженного газа Фото: Zakon.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства", передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

Закон депутаты одобрили в двух чтениях 20 июня.

Согласно ему, устанавливается государственное регулирование предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки. При этом для лиц, реализующих товарный газ или сжиженный нефтяной газ в рамках плана поставки, устанавливается обязанность о недопустимости превышения установленных предельных цен.

Изменяется механизм распределения сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, предусматривающий, что:

  • Министерство энергетики в определяемом им порядке посредством соответствующей информационной системы формирует план поставки;
  • местные исполнительные органы (областей, городов республиканского значения, столицы) в порядке, определяемом Министерством энергетики, утверждают распределение объемов сжиженного газа, выделенных в рамках плана поставки;
  • производители и собственники сжиженного нефтяного газа обязаны выполнять план поставки и распределение выделенных объемов сжиженного газа;
  • правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, обладают владельцы газонаполнительных станций и пунктов, групповых резервуарных установок, автогазозаправочных станций, а также промышленные потребители.

Для производителей сжиженного газа устанавливается обязанность по осуществлению оптовой реализации сжиженного газа только через собственные эстакады налива. При этом данная норма, требующая подготовки соответствующей инфраструктуры, вводится в действие с 1 июля 2024 года. Соответствующие ограничения устанавливаются и для лиц, обладающих правом приобретения сжиженного газа. Так, вводится запрет на эксплуатацию одних и тех же газонаполнительных станций одновременно двумя и более лицами".

Закон также предусматривает ряд изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с поручением главы государства предусмотрены поправки в части сохранения кооперативов собственников квартир как одной из форм управления многоквартирными жилыми домами после 1 июля 2023 года. Кроме того, увеличиваются сроки выдачи и устанавливается ограничение (трехгодичное) на срок действия технических условий на подключение к сетям субъекта естественных монополий.

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