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Законодательство РК

Президент подписал закон, вводящий ограничения для пользователей электросамокатов

Президент подписал закон, вводящий ограничения для пользователей электросамокатов Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", сообщает Zakon.kz.

Об этом извещает Акорда.

Закон был инициирован депутатами Мажилиса на пленарном заседании 22 июня с целью ввести регулирование на малые электрические транспортные средства и электросамокаты.

Теперь по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час. Также предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката. Устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Кроме того, внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным законом "О дорожном движении".

Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК.

Закон "О разрешениях и уведомлениях" дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.

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