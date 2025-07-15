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Право

Останется только две формы управления домами: Токаев подписал поправки по ЖКХ

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 15:06 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства", сообщает Zakon.kz.

Закон предусматривает поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 закона.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

В частности, законом упраздняется такая форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество. При этом сохраняется только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.

Кроме того глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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