Останется только две формы управления домами: Токаев подписал поправки по ЖКХ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства", сообщает Zakon.kz.

Закон предусматривает поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 закона.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

В частности, законом упраздняется такая форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество. При этом сохраняется только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.

Кроме того глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".