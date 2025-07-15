Останется только две формы управления домами: Токаев подписал поправки по ЖКХ
Закон предусматривает поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 закона.
Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.
В частности, законом упраздняется такая форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество. При этом сохраняется только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).
Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.
Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.
Кроме того глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".