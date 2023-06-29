Два вагона с контрабандными сигаретами выявили казахстанские пограничники
Фото: Пресс-служба КНБ РК
В железнодорожном пункте пропуска "Мерке" Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда военнослужащие пограничной службы КНБ РК выявили два вагона с крупной партией сигарет без акцизных марок, сообщает Zakon.kz.
Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска "Мерке" Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда сообщением Бишкек – Турксиб в двух вагонах выявлена крупная партия сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Контрабандный груз следовал из Кыргызской Республики без сопроводительных документов. Далее груз был передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Комитете национальной безопасности объяснили причины скопления машин на границах Казахстана.
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