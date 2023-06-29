Два вагона с контрабандными сигаретами выявили казахстанские пограничники

Фото: Пресс-служба КНБ РК

В железнодорожном пункте пропуска "Мерке" Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда военнослужащие пограничной службы КНБ РК выявили два вагона с крупной партией сигарет без акцизных марок, сообщает Zakon.kz.

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