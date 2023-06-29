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Законодательство РК

Два вагона с контрабандными сигаретами выявили казахстанские пограничники

КНБ, пограничники, вагон, сигареты Фото: Пресс-служба КНБ РК
В железнодорожном пункте пропуска "Мерке" Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда военнослужащие пограничной службы КНБ РК выявили два вагона с крупной партией сигарет без акцизных марок, сообщает Zakon.kz.

Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска "Мерке" Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда сообщением Бишкек – Турксиб в двух вагонах выявлена крупная партия сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба КНБ РК.

КНБ, пограничники, вагон, сигареты

Фото: пресс-служба КНБ РК

Контрабандный груз следовал из Кыргызской Республики без сопроводительных документов. Далее груз был передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Комитете национальной безопасности объяснили причины скопления машин на границах Казахстана.

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