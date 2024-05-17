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Контрабандные сигареты на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан

Контрабандных сигарет на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:11 Фото: КНБ РК
Пограничная служба КНБ Республики Казахстан пресекла ввоз в республику крупных партий контрабандных сигарет, сообщает Zakon.kz.

Попытку провести сигареты пресекли в мае 2024 года в автомобильных пунктах пропуска "Сырым" (Западно-Казахстанская область), "Сыпатай батыр" и "Карасу" (Жамбылская область), передает пресс-служба ведомства.

Всего изъято 380 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Сигареты обнаружили в специально оборудованных тайниках транспортных средств.

Для дальнейшего разбирательства изъятый груз передан в департаменты экономических расследований указанных областей.

Ранее в Алматы обнаружили опасные для жизни спирт и пиво.

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