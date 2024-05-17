Контрабандные сигареты на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан
Фото: КНБ РК
Пограничная служба КНБ Республики Казахстан пресекла ввоз в республику крупных партий контрабандных сигарет, сообщает Zakon.kz.
Попытку
провести сигареты пресекли в мае 2024 года в автомобильных пунктах пропуска "Сырым"
(Западно-Казахстанская область), "Сыпатай батыр" и "Карасу"
(Жамбылская область), передает пресс-служба ведомства.
Всего
изъято 380 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 200 млн тенге.
Сигареты
обнаружили в специально оборудованных тайниках транспортных средств.
Для дальнейшего разбирательства изъятый груз передан в департаменты экономических расследований указанных областей.
Ранее в Алматы обнаружили опасные для жизни спирт и пиво.
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