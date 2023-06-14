В КНБ объяснили причины скопления машин на границах Казахстана
На отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска "Кайрак" (РК) – "Бугристое" (РФ), "Сырым" (РК) – "Маштаково" (РФ)), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска "Карасу" (РК) – "Ак-Тилек" (КР) и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска "Жибек жолы" (РК) – "Гишт-Куприк" (РУз), "Казыгурт" (РК) – "Ташкент" (РУз), "Атамекен" (РК) – "Гулистан" (РУз) отмечается скопление лиц и транспортных средств.
Основные причины
- частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях,
- сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции,
- наращивание транзитного потенциала транспортными организациями,
- традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.
Как отметили в ведомстве, казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме.
"Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путем применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу". Пресс-служба КНБ РК
Водителям транспортных средств рекомендуют скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.
Ранее стала известна причина скопления фур на казахстанско-кыргызской границе.