В Ираке прошла акция протеста возле посольства Швеции из-за сожжения Корана

После сожжения священной для мусульман книги в Стокгольме в Багдаде прошла акция протеста, ее участниками стали более ста человек, сообщает Zakon.kz.

Несколько десятков разгневанных демонстрантов предприняли попытку штурма дипмиссии, однако разошлись после прибытия сил правопорядка, передает Shafaq News.

У некоторых людей экземпляры Корана, портреты Муктады ас-Садра и других религиозных лидеров, и флаги его движения. Толпа скандировала лозунги против осквернения священной книги.

Как отмечает издание, протестующим удалось сломать ворота шведского посольства в районе Салхия в центре Багдада и проникнуть во двор посольства. После того как к зданию приехала полиция, протестующие покинули территорию миссии, о задержаниях не сообщалось.

Ранее стало известно, что в первый день праздника Курбан-байрам - выходец из Ирака Салван Момик вырвал страницы из священной книги мусульман, положил на нее свиной бекон и поджег. Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции.