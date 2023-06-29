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Генсек НАТО заявил, что сожжение Корана в Стокгольме "не было нелегальным"

Генсек НАТО заявил, что сожжение Корана в Стокгольме "не было нелегальным" Фото: nato.int
Комментируя скандальную акцию в Стокгольме, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сожжение Корана не было нелегальным, сообщает Zakon.kz.

По словам главы альянса, переговоры о приеме Швеции в НАТО, продолжаются. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

При этом Столтенберг отметил, что понимает чувства и эмоции, вызванные инцидентом.

"Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения", - заявил Столтенберг.

Генсек альянса подчеркнул, что продолжит переговоры с Турцией о ​вступлении в ​НАТО Швеции. Саммит блока НАТО запланирован на 11-12 июля.


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Полиция Стокгольма ранее выдала разрешение на акцию, местом для которой была выбрана площадь Медборъярплатсен в центре города. 28 июня организатор акции, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, сжег на площади Коран. Перед сожжением он положил на книгу свиной бекон.

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