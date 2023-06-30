Врач перечислила симптомы хронического стресса

Врачи обращают внимание на опасность хронического стресса, который может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

О признаках хронического стресса и его последствиях "Известиям" рассказала врач Татьяна Неумолотова.

Она отметила, что стресс как комплекс психофизических реакций является нормой, когда возникает в качестве реакции на какие-то ситуации. Однако, когда это происходит слишком часто и уже не на какие-то чрезмерные раздражители, а обычные, тогда можно говорить о патологии, оказывающей серьезное негативное влияние на здоровье.

Среди них невроз, депрессия, гипертония и ишемическая болезнь сердца. В связи с этим, важно обратить внимание на определенные признаки, которые свидетельствуют о нервном перенапряжении.

"Чаще всего беспокоит головная боль, дрожь, потливость, расстройство ЖКТ, прибавка или потеря веса. При таких первых симптомах стоит обратиться к врачу, он правильно соберет анамнез и направит пациента к психотерапевту", - подчеркнула Неумолотова.

Кроме того, при хроническом стрессе человек страдает от слабости и плохого сна. Многие в таком состоянии сокращают социальные контакты, замыкаются. Появляются панические атаки.

"Хронический стресс и избыток кортизола ломают иммунитет, что становится базой не только для каких-то рядовых болезней, но и для образования онкологических и аутоиммунных заболеваний". Врач-терапевт Татьяна Неумолотова

Врач напомнила о необходимости посетить врача при появлении симптомов хронического стресса, ведь он может даже привести к образованию онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Ранее группа американских ученых опубликовала исследование о том, что женщины стали чаще употреблять алкоголь.