Женщины стали чаще употреблять алкоголь – исследование
В журнале Addiction они пишут, что проанализировали ответы более 10 тыс. женщин об их родительском статусе и привычках употребления алкогольных напитков. Анализ показал, что 35-летние женщины в 2018-2019 годах выпивали или чувствовали симптомы опьянения на 60% чаще, чем женщины того же возраста 25 лет назад. При этом наибольший риск алкогольной зависимости ученые заметили среди бездетных женщин.
По мнению ученых, на тягу к спиртному и бездетность влияют одни и те же социально-культурные факторы: карьерные амбиции и нормализация потребления алкоголя в повседневной жизни. Последний фактор, говорится в исследовании, влияет и на молодых мам, среди которых тоже заметен рост употребления алкоголя. Основным источником сообщений, оправдывающих вредную привычку, ученые считают социальные сети и производителей спиртных напитков.
Ранее ученые доказали, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.