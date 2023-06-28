Женщины стали чаще употреблять алкоголь – исследование

Группа американских исследователей из Бостонского университета пришла к выводу, что бездетные женщины старше 35 лет стали чаще употреблять спиртные напитки и оказались в зоне риска по алкоголизму, сообщает Zakon.kz.

В журнале Addiction они пишут, что проанализировали ответы более 10 тыс. женщин об их родительском статусе и привычках употребления алкогольных напитков. Анализ показал, что 35-летние женщины в 2018-2019 годах выпивали или чувствовали симптомы опьянения на 60% чаще, чем женщины того же возраста 25 лет назад. При этом наибольший риск алкогольной зависимости ученые заметили среди бездетных женщин.

По мнению ученых, на тягу к спиртному и бездетность влияют одни и те же социально-культурные факторы: карьерные амбиции и нормализация потребления алкоголя в повседневной жизни. Последний фактор, говорится в исследовании, влияет и на молодых мам, среди которых тоже заметен рост употребления алкоголя. Основным источником сообщений, оправдывающих вредную привычку, ученые считают социальные сети и производителей спиртных напитков.

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