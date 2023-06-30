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В след за Францией беспорядки начались и в Бельгии

В след за Францией беспорядки начались и в Бельгии Фото: https://t.me/izvestia
На улицах Брюсселя вспыхнули беспорядки. Протестующие подожгли несколько автомобилей. Полицией задержано по меньшей мере десять человек, сообщает Zakon.kz

По информации "Известий" представитель полиции Ильза Ван Де Кейре сообщила, что в течение дня в социальных сетях появились призывы выйти на улицы "как во Франции".

Отмечается, что протесты происходят во время двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза, который посвящен ситуации на Украине и проблемам миграции.

Ранее сообщалось, что Франция задействует 40 000 полицейских из-за беспорядков, которые начались после того как утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. В результате  беспорядки длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек.

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Елена Вебер
Бельгия Франция
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