Франция задействует 40 000 полицейских из-за беспорядков

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен сообщил, что в власти выведут на улицы 40 000 полицейских из-за беспорядков, сообщает Zakon.kz.

В своем аккаунте в Twitter министр отметил, что это "вчетверо больше", чем в ночь на четверг, когда было задействовано 9 тысяч полицейских, из них 2 тысячи - в парижском регионе.

Глава ведомства отметил, что правоохранители минувшей ночью многократно подвергались нападениям хулиганов, и поблагодарил их за несение службы. По его словам, помимо полицейских комиссариатов, нападениям и разграблению подвергались обычные магазины и частные дома. Дарманен также подчеркнул, что нападения носили организованный характер.

Тысячи людей вышли на марш во Франции по призыву матери убитого полицейским 17-летнего подростка по имени Наэль. Акция началась в четверг в 14:00 в центре Нантера под крики "Справедливость для Наэля" и "Больше никогда".

Процессия направилась к административным зданиям департамента О-де-Сен, недалеко от того места, где во время дорожной проверки от выстрела полицейского погиб молодой водитель.

Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек.