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На юго-западе Китая шесть человек погибли, девять пострадали в результате камнепада

На юго-западе Китая шесть человек погибли, девять пострадали в результате камнепада Фото: pixabay
В четверг 20 июня в городском округе Чунцин на юго-западе Китая пассажирский автобус, в котором находилось 19 человек попал под камнепад. Девять пострадавших пассажиров получили незначительные травмы, а шесть человек погибли на месте, сообщает Zakon.kz

По информации Синьхуа по пути следования на автобус стали неожиданно падать камни с близлежащего холма. 

Спецслужбы провели спасательные операции. Сейчас в регионе наблюдают "жёлтый" уровень опасности погодных условий с связи с проливными дождями.

Ранее в апреле мы писали о том, что камнепад случился в Алматы в бассейне реки Киши Алматы в районе горы Мохнатка. Тогда сразу были предприняты меры безопасности, в частности перекрыли дорогу на Медеу. Все обошлось без жертв.

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