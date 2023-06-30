На юго-западе Китая шесть человек погибли, девять пострадали в результате камнепада
Фото: pixabay
В четверг 20 июня в городском округе Чунцин на юго-западе Китая пассажирский автобус, в котором находилось 19 человек попал под камнепад. Девять пострадавших пассажиров получили незначительные травмы, а шесть человек погибли на месте, сообщает Zakon.kz
По информации Синьхуа по пути следования на автобус стали неожиданно падать камни с близлежащего холма.
A bus in Chongqing was hit by rocks falling on a 30-meter-high mountain, killing 6 and injuring 9 pic.twitter.com/PuRdWCdDWg— China Perspective (@China_Fact) June 29, 2023
Спецслужбы провели спасательные операции. Сейчас в регионе наблюдают "жёлтый" уровень опасности погодных условий с связи с проливными дождями.
Ранее в апреле мы писали о том, что камнепад случился в Алматы в бассейне реки Киши Алматы в районе горы Мохнатка. Тогда сразу были предприняты меры безопасности, в частности перекрыли дорогу на Медеу. Все обошлось без жертв.
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