На юго-западе Китая шесть человек погибли, девять пострадали в результате камнепада

Фото: pixabay

В четверг 20 июня в городском округе Чунцин на юго-западе Китая пассажирский автобус, в котором находилось 19 человек попал под камнепад. Девять пострадавших пассажиров получили незначительные травмы, а шесть человек погибли на месте, сообщает Zakon.kz

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