Завершилась первая сессия Парламента РК восьмого созыва

Завершилась первая сессия Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Депутаты продолжат работу в регионах, сообщает Zakon.kz.

Итоги работы первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва подвел спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

"Мы завершаем первую сессию парламента 8-го созыва, в этой связи выражаю огромную благодарность всем депутатам, премьер-министру, членам правительства, всем коллегам за совместную работу. Также от имени депутатского корпуса мы выражаем благодарность сотрудникам аппаратам обеих палат за организацию работы на профессиональном уровне. Отдельную благодарность хотелось бы выразить неравнодушным гражданам, экспертному сообществу за активное участие в законотворческом процессе. Мы также благодарим представителей СМИ, которые освещают нашу работу на высоком уровне", – сказал Ерлан Кошанов.

При этом он обратил внимание на некоторые вопросы во взаимодействии с правительством. Во-первых, по словам спикера Мажилиса, работа правительства по инициированию законопроектов выполняется не на должном уровне.

"Вы знаете, что в обществе много актуальных вопросов, требующих срочного решения. В первую очередь, их необходимо решить на законодательном уровне. К сожалению, правительство вовремя не обращает на них внимание не своевременно вносит нужные законопроекты в мажилис. Поэтому депутаты вынуждены в срочном порядке решать эти острые проблемы и инициировать соответствующие законопроекты. В этой связи в следующей сессии правительство должно повысить активность, ускорить разработку и внесение в мажилис конкретных законопроектов, необходимых для общества", – заявил Ерлан Кошанов.

Указал он и на слишком большой срок рассмотрения заключения правительства на поправки и дополнения депутатов.

"Мы об этом говорим ежегодно, есть установленный порядок, но в большинстве случаев этот порядок не соблюдается. В результате чего принятие некоторых законопроектов затягивается. Поэтому считаем, что правительству необходимо пересмотреть процедуру согласования заключения. Мы только начали свою работу, в будущем при рассмотрении депутатских инициатив госорганы не должны ограничиваться ведомственными интересами", – отметил спикер Мажилиса.

Заявил он и о слабой подготовленности руководителей госорганов, принимающих участие на пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп.





"Не выдерживает критики качество их ответов. Это касается и ответов на депутатские запросы. Мы в депутатских запросах поднимаем злободневные проблемы населения, чаяния, наказы наших избирателей. К сожалению, мы получаем стандартные формальные отписки, вместо развернутого ответа. Если так будет продолжаться, мы в будущем будем вынуждены специально приглашать членов правительства для дачи устных ответов на депутатские запросы. Это предусмотрено в нашем регламенте", – резюмировал Ерлан Кошанов.

В целом, по его словам, в течение этой сессии было проведено три совместных заседания палат, 12 пленарных заседаний сената и 15 пленарных заседаний мажилиса, на них было рассмотрено более 120 вопросов. В работе парламента находилось 82 законопроекта, из которых принято 14, 13 законов подписаны президентом.

30 июня прошло cовместное заседание палат парламента.