Совместное заседание палат парламента состоится в конце июня
Фото: akorda.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 30 июня 2023 года в 09:00 в Астане", – говорится в тексте распоряжения.
Последнее совместное заседание созывали 20 июня 2023 года.
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