Цены на нефть выросли из-за прогнозов ОПЕК+ о долгосрочном спросе на энергоресурсы

Стоимость барреля нефти марки Brent колебалась на этой неделе с 72 до 74 долларов на фоне прогнозов ОПЕК о роста спроса на энергоносители в ближайшее десятилетие и данных о запасах "черного золота" в США.

В понедельник, 26 июня, цена бочки нефти марки Brent составила 74,18 доллара, снизившись до 72,26 доллара во вторник. В среду стоимость барреля выросла до 74,03 доллара, немного уменьшившись в четверг до 73,77 доллара.





Инфографика Investing.com





Аналитики называют несколько причин колебаний нефтяных цен.



Будет спрос?

Серьезно повлияло на нефтяные котировки заявление генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, сообщившего, что в ближайшие 10 лет замену нефти найти не удастся. Более того, спрос на "черное золото" увеличится к 2045 году до 110 млн баррелей в день.

Своим мнением по этому вопросу с Zakon.kz поделился аналитик "Финам" Александр Потавин.

"Генсекретарь ОПЕК прогнозирует, что к 2045 году спрос на нефть увеличится на 23% больше нынешнего уровня. Между тем на прошлой неделе Международное энергетическое агентство в своем прогнозе рассказало о снижении спроса на "черное золото" в ближайшие несколько лет. По информации МЭА, потребление нефти уменьшится с 2,4 млн баррелей в сутки в нынешнем году до 400 тыс. баррелей в сутки в 2028 году", – отметил аналитик.

По словам Александра Потавина, консервативный прогноз МЭА объясняется быстрым развитием рынка электромобилей, улучшением эффективности использования топлива и внедрением других технологий, которые приведут к снижению росту спроса на энергоносители. Подтверждением этому стал и отчет китайской национальной нефтяной корпорации о том, что рост спроса на нефть в нынешнем году в КНР будет ниже, чем прогнозировалось, по причине увеличения продаж электромобилей.

Говоря о динамике нефтяных цен, аналитик обратил внимание, что с июля Саудовская Аравия обещала сократить свою добычу на 1 млн баррелей в сутки до 9 млн баррелей сутки. При этом, по словам саудитов, подобное сокращение может быть продлено и дальше, пока цены не окажутся на желаемом для них уровне.

"В этой связи слабость нефтяных цен в июне может вылиться в их рост в июле", – подчеркнул Александр Потавин.

Банк уполномочен заявить

Надавило на стоимость нефти и сообщение главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она заявила, что из-за устойчиво высокой инфляции регулятор не должен объявлять о прекращении повышения ставки. Тем самым продолжается курс мировых центральных банков на ужесточение денежно-кредитной политики.

По мнению директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, сейчас проявятся последствия жесткой монетарной политики со стороны мировых центробанков.

"Повышения ставок не оказывают немедленного влияния на рынок, а проявляются в течение нескольких месяцев, в среднем около полугода. Поэтому инвесторы опасаются, что второе полугодие ознаменуется замедлением или даже рецессией в экономике США, Европы и других развитых экономиках, которые потянут за собой и всю мировую экономику. С другой стороны, давление на нефтяные цены оказывает и возможное повышение ставки ФРС в текущем году в случае сохранения инфляции в США на высоком уровне", – отметил эксперт.

Александр Потавин тоже считает, что жесткая риторика руководства ЕЦБ подняла риски прихода рецессии из-за роста процентных ставок.

"Большинство опрошенных Reuters сотрудников ЕЦБ заявили, что ждут повышений ставки на заседаниях в июле и в сентябре. Традиционно считается, что высокие процентные ставки негативно отражаются на экономическом росте. Сейчас кредитные ставки в США и Европе находятся как раз на максимумах со времен глобального кризиса 2008 года", – заявил аналитик.

Китай подводит

Между тем негативное влияние на нефтяной рынок оказывает и неуверенность в быстром восстановлении экономики КНР, несмотря на оптимистичные заявления Пекина.

"Наибольшие сомнения у инвесторов вызывает неустойчивый экономический рост в Китае, а также нулевая инфляция в КНР, грозящая перейти в дефляцию. Если во второй экономике мира наступит дефляция, это подорвет как внутренний потребительский спрос, так и китайский экспорт, что замедлит и экономический рост в мире", – сообщил Мурат Кастаев.

Таким образом, надежды инвесторов, что после отказа от нулевой терпимости к COVID-19 Китай быстро нарастит темпы роста экономики, пока не оправдываются. Поэтому спрос на нефть остается невысоким. И пока экономическая активность в мире будет слабой, не следует ждать серьезного роста цен на нефть.

Проедая запасы

Следует отметить, что цены на нефть выросли в среду после того, как были опубликованы данные о запасах нефти в США, показавшие более значительное, чем ожидалось, их снижение, свидетельствующее о сохранении благоприятных перспектив спроса на энергоносители. Так, по данным американского Министерства энергетики, запасы нефти в стране снизились на 9,6 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,76 млн баррелей.

"В середине недели котировки Brent остановили падение на фоне "бычьих" отраслевой статистики из США, которая сигнализирует об устойчивом спросе со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти. Согласно данным отраслевой группы Американского института нефти, запасы сырой нефти за прошедшую неделю упали примерно на 2,4 млн баррелей. Запасы бензина в США сократились примерно на 2,9 млн баррелей по сравнению с оценкой сокращения на 126 тыс. барр. Эти данные можно считать позитивными для нефтяных цен", – отметил Александр Потавин.

Мы поможем загранице

Говоря о развитии нефтяного рынка Казахстана, аналитик "Финам" напомнил, что в середине июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика может обеспечить экономику Германии необходимым сырьем.

"Германия просит Казахстан об увеличении поставок нефти по трубопроводу "Дружба". На 2023 год согласована транспортировка 1,2 млн тонн казахстанской нефти в ФРГ по этому трубопроводу", – Александр Потавин.

Делая прогноз о будущих ценах на "черное золото", аналитик заявил, что нефть марки Brent во второй половине года будет торговаться в диапазоне 75-85 долларов за баррель. В свою очередь Мурат Кастаев придерживается мнения, что опасения по поводу роста мировой экономики преувеличены, соответственно, цены на нефть будут восстанавливаться. Он прогнозирует увеличение цен в коридоре 80-90 долларов осенью и выше 90 долларов до конца года.