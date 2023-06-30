В Павлодаре растет число детей, обучающихся игре на домбре

Более двух тысяч павлодарских детей обучаются сегодня в городских кружках игре на домбре, сообщает Zakon.kz.

Преподаватель музыки павлодарской средней общеобразовательной школы №36 Дархан Орынбаев подчеркивает, что домбра на протяжении многих лет была национальным достоянием казахов и служила стимулом к творчеству для музыкантов и поэтов.

"Звуки домбры вдохновляли на подвиги батыров, воодушевляли акынов. Домбра всегда будет бесценным достоянием нашего народа. Такие кюи, как "Сарыарқа", "Балбырауын", "Адай" и "Әлқисса", стали величественными произведениями, поднимающими национальный дух. Они отсылают слушателей к глубинам истории нашего народа. И сегодня нам следует свято хранить это благородное наследие, передаваемое из поколения в поколение", – рассказал Дархан Орынбаев.

В честь праздника

На днях в пришкольном лагере школы №36 состоялся праздник, посвященный Национальному дню домбры. В мероприятии, проводимом для формирования интереса школьников к казахскому народному творчеству, приняли участие 174 младшеклассника.

Начальник пришкольного лагеря Наталья Кашина сообщила, что праздник национального инструмента отмечается в учебном заведении ежегодно с 2018 года.

"Без домбры невозможно представить себе самобытную казахскую культуру и искусство, ведь в кюях передаются различные события, состояние и настроение народа", – считает Наталья Кашина.

В школе также была организована книжная выставка "Домбра – душа народа", на которой ученики узнали об истории создания инструмента, познакомились с творчеством известных народных исполнителей.

Кроме того, учащиеся школы показали свой уровень владения домброй. Четвероклассница Аиша Айдарова исполнила знаменитые кюи "Алатау" и "Адай" Курмангазы Сагырбайулы.

"Мне было приятно, что собравшиеся в зале с удовольствием слушали музыку в моем исполнении. Хотелось играть кюй за кюем. Несомненно, такие мероприятия оставляют добрый след, ведь то, к чему публика прикоснулась сегодня, незабываемо и прекрасно", – поделилась впечатлениями школьница.

Народный инструмент

В отделе образования Павлодара сообщили, что сегодня кабинеты домбры работают в 25 павлодарских школах. Игре на этом музыкальном инструменте также обучают в 53 кружках, занятия в которых посещают более двух тысяч учащихся.

Учат игре на домбре и в Павлодарской детской музыкальной школе имени Курмангазы, где обучаются 132 человека от 7 до 16 лет. Так, на отделении казахских народных инструментов есть два оркестра, два домбровых и четыре фольклорных ансамбля.

В 2022 году был создан фольклорный ансамбль "Шашу". С тех пор коллектив участвует в городских и областных концертах, а также стал лауреатом IV республиканского конкурса исполнителей "Отанның әні".

Домбровый ансамбль "Өрлеу" в прошлом году победил в школьном фестивале-конкурсе "Юный музыкант" и занял второе место в республиканском конкурсе искусств "Думанды елім".

Оркестр казахских народных инструментов "Тұмар" в этом году стал победителем международного конкурса "Туркестан Music Festival".

Фольклорный ансамбль "Серпiн" в прошлом году – городского конкурса "Ұлы дала күмбірі", а в 2022 году – областного фестиваля-конкурса юных музыкантов.

К слову, домбристы школы становятся участниками многих музыкальных проектов. В апреле нынешнего года ребята исполнили на домбре известные кюи, посвященные образу степи, в первом международном проекте "Великая над степью тишина…". Мероприятие было организовано павлодарским Домом-музеем Павла Васильева совместно с Оренбургским музеем изобразительных искусств. А в марте воспитанники и педагоги школы приняли участие в республиканском челлендже домбристов "Күй күмбірі".

Музыка – в красках

Праздничный конкурс "Дала әуені", посвященный Дню домбры, провели и в детской художественной школе Павлодара. Свое мастерство продемонстрировали 105 юных художников из 17 общеобразовательных школ города. Жюри под председательством члена Союза художников Республики Казахстан Ольги Ловиной присудило ребятам призовые места по двум возрастным категориям.

В возрастной категории от 11 до 15 лет обладателем первого места стала 15-летняя ученица школы имени Машхура Жусупа Алияна Сапаргали за рисунок "Киелі домбыра" в графике. Второе место присудили 13-летней Жасмине Жунусовой, учащейся школы №7, за работу "Күмбірлеген домбыра" в технике гуашь, а третье место получила 11-летняя Сафина Низамутдинова из школы имени Ахмета Байтурсынова за рисунок "Дина Нурпеисова", выполненный цветными карандашами.

В категории от 7 до 10 лет первое место заняла Валерия Васильева, шестилетняя учащаяся школы №6. Она изобразила фломастерами рисунок "Домбыра сиқыры". Второе место присуждено девятилетней Лизе Чертковой из школы №39 за рисунок "Домбыра" цветными карандашами. Третье место досталось Самал Жаманбаевой, восьмилетней учащейся школы №46, за рисунок "Кең дала домбырасы" в технике работы цветными карандашами.

По словам заместителя директора Детской художественной школы Павлодара Гульнар Мухаметкалиной, участники конкурса изучали историю домбры и исполнителей этого вида искусства.

"Отрадно, что дети интересуются музыкой, слушают кюи и другие музыкальные произведения, где звучит домбра", – считает Гульнар Мухаметкалина.

Она подчеркнула, что у казахского народа домбра – один самых популярных инструментов, поэтому его звучание близко каждому казахстанцу.