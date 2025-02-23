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Культура и шоу-бизнес

Японский музыкант удивляет Казахстан игрой на домбре

Японский музыкант покоряет Казахстан игрой на домбре , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 06:13 Фото: Instagram/akira_dombyrist
Японский музыкант исполняет казахские кюи на алматинском Арбате. Освоить игру на домбре Акире помогли друзья в Турции. В его репертуар вошли уже десятки кюев, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", сейчас в репертуаре музыканта более 20 кюев, среди которых "Адай", "Сарыарқа", "Балбырауын". Мечтой Акиры было встретиться с мастером казахской инструментальной музыки Секеном Турысбековым. Он давно изучает технику его игры через видео в интернете, но всегда хотел увидеть это в живую.

Спустя месяц пребывания в Алматы мечта Акиры осуществилась. Он исполнил вместе с кумиром кюй "Толқын".

По словам Секена Турысбекова, он много раз выступал в Японии, и казахская домбра там вызывает живой интерес.

"Мне очень нравится Казахстан. Я бы хотел выучить казахский язык, чтобы глубже понять традиции и культуру. Секен Турысбеков – настоящий профессионал, и я счастлив учиться у него. До этого я исполнял турецкую музыку на скрипке, но волшебное звучание домбры превзошло все. Эти две струны обладают невероятной мощью. Я даже выиграл музыкальный конкурс в Японии, исполнив кюй Нургисы Тлендиева "Аққу". Теперь молодой музыкант из Японии мечтает взять мастер-класс у народной артистки Казахстана Айгуль Улькенбаевой".Акира Такегучи, японский домбрист

А до этого стала известна трагическая новость: умер казахстанский писатель Дулат Исабеков.

Аксинья Титова
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