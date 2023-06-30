Водитель трамвая сбил насмерть пешехода в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре водитель трамвая сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Павлодарской области, 29 июня около 22:27 в полицию поступило сообщение, что на пересечении улиц Машхур Жусупа – М. Горького водитель трамвая совершил наезд на 58-летнего мужчину.
"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
После происшествия водитель уехал с места ДТП.
Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.
Как сообщили в полиции, трамвай установлен, осмотрен и опечатан.
Ранее в Павлодаре трамвай столкнулся с автобусом.
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