Водитель трамвая сбил насмерть пешехода в Павлодаре

В Павлодаре водитель трамвая сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, 29 июня около 22:27 в полицию поступило сообщение, что на пересечении улиц Машхур Жусупа – М. Горького водитель трамвая совершил наезд на 58-летнего мужчину.



"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

После происшествия водитель уехал с места ДТП.

Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

Как сообщили в полиции, трамвай установлен, осмотрен и опечатан.

Ранее в Павлодаре трамвай столкнулся с автобусом.