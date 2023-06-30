УЕФА изменил формат проведения финала Суперкубка Европы

Ассоциация европейских футбольных стран (UEFA) изменила формат проведения финального поединка за Суперкубок Европы, в котором встретятся английский "Манчестер Сити" и "Севилья" из Испании, сообщает Zakon.kz.

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Европейский футбольный союз внес одно большое изменение в регламент проведения данного финального матча, передает Mundo. В случае, если команды не определят сильнейшего в основное время поединка, то победитель будет выявлен в серии пенальти. Ранее финалисты играли дополнительное время в два тайма, теперь это правило отменено.

В предстоящем матче за Суперкубок Европы-2023 встретятся победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и лучшая команда Лиги Европы "Севилья". Поединок состоится 16 августа на стадионе имени Гиоргиоса Кариаскакиса в Афинах (Греция).

По финалам Суперкубка УЕФА предыдущих лет "Севилья" является одним из "невезунчиков", которая проигрывала решающий матч именно в дополнительное время. Так испанский коллектив проиграл три из шести финалов в овертайме. Последний из них прошел в 2020 году на поле Будапешта, где "Севилья" уступила в дополнительное время "Барселоне" после ничьей 1:1 в основное время.