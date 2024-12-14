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Спорт

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов Европы с участием представителей Казахстана

Футбол Рейтинг европейских команд, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 11:07 Фото: Instagram/mancity
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубов, где на первой позиции светится английский "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

По сведениям UEFA, "горожане" возглавляют текущий клубный рейтинг с активом в 18,974 очка. Это заслуга команды Хосепа Гвардиолы за высокие результаты, показанные в течение последних пять сезонов в евротурнирах.

За "Ман Сити" следуют "Реал" – 15,569 и "Бавария" – 14,882. В топ-10 вошли еще "Ливерпуль", "Рома", ПСЖ, "Челси", "Боруссия-Д", "Интер" и "Вильяреал".

Футбол Рекорд УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 11:07

Фото: Instagram/fca.astana

В обновленном рейтинге УЕФА нашлось место и восьми клубам из Казахстана, среди них самую высокую позицию занимает "Астана", которая находится на 135-й строчке (2.175).

Впрочем, одинаковое количество коэффициента (2,175) имеют и другие семь наших команд. Но они уступают подопечным Григория Бабаяна из-за невысоких результатов на европейской арене.

"Тобол" располагается на 178-м месте, "Кайрат" (263), "Ордабасы" (286), "Актобе" (352), "Шахтер-К" (374), "Кызылжар" (387) и "Кайсар" (388).

Накануне в офисе UEFA прошла жеребьевка отборочного турнира на ЧМ-2026 с участием сборной Казахстана.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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