Как найти работу подростку на летних каникулах в Казахстане

У школьников и учащихся колледжей Казахстана продолжаются длинные каникулы. Многие используют отдых от учебы как возможность немного заработать. Zakon.kz выяснял, какие вакансии сейчас предлагают школьникам и сколько можно заработать за три летних месяца.

Следует начать с того, что в Казахстане официально заключать трудовой договор можно с 15- ти летними гражданами, получившими среднее образование. Можно работать и с 14-летнего возраста. Но только в организациях кинематографии, театрах, цирках и концертных организациях.

Трудовую деятельность они могут осуществлять в свободное от учебы время, если работа не нарушает процесс обучения. С молодыми людьми, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, трудовые договоры заключаются с письменного согласия одного из родителей.

16-летние граждане могут самостоятельно, без согласия родителей, заключать трудовой договор. При этом подросткам нельзя работать во вредных и опасных условиях. А так же запрещается работать на материально ответственных должностях.

Где найти работу?

Один из действенных методов найти подработку для подростка это обратиться в районный или городской центр занятости населения. Для старшеклассников достигших 16-ти лет специалисты по трудоустройству предлагают вакансии на общественных работах. Обычно это должности архивариусов и делопроизводителей в государственных учреждениях.

"Срок общественной работы составляет три месяца. Обычно парням и девушкам доверяют работу с документацией, перепечатку или набор текстов. Заработная плата составляет 30 МРП это 103 тыс. тенге. После всех налоговых отчислений на руки молодой сотрудник получает 82 тыс. тенге", - рассказала Меруерт Иссинбулатова, руководитель отдела поддержки соискателей.

Еще один вид заработка, который сейчас пользуется популярностью это работа в республиканских отрядах "Жасыл Ел".

Этот проект, направленный на сезонное трудоустройство школьной, студенческой и безработной молодежи, создание лесных массивов по всей стране, тем самым, улучшение экологической ситуации в Казахстане. Бойцы отрядов "Жасыл ел" работают на строительных объектах города, участвуют в работах по посадке деревьев, рыхлению и поливу ив и саженцев в пригородном "зеленом поясе", уходу за зелеными насаждениями парков и уборке территорий.

В этом году в рамках данного проекта было трудоустроено 4200 подростков и молодежи, в том числе детей из многодетных, социально-малообеспеченных семей. Все молодые люди, участвующие в проекте, обеспечиваются специальной экипировкой.

Средняя зарплата составляет 95 тыс. тенге на руки. Один из главных плюсов в работе от государства - это официальное трудоустройство, налоговые отчисления, а также засчитываемый рабочий стаж.

Для тех, кто хочет заработать больше

Альтернативный вариант трудоустройства через центр занятости - работа с частниками.

Самая распространенная вакансия на интернет площадках, это официант.

Стоит отметить, это самая высокооплачиваемая работа для молодого человека. За смену официант может заработать до 15 тыс. тенге, плюс чаевые. Из дополнительных плюсов– бесплатное питание и транспорт до дому.

Из минусов то, что чаще всего предприниматели не спешат заключать трудовой договор с молодыми сотрудниками. Платят заработную плату в конвертах. Кроме этого, часто нарушают и другие пункты закона о труде. К примеру, несовершеннолетнему нельзя трудиться ночью, с 22.00 до 06.00. И запрещается работать в заведениях, где продаются алкогольные напитки. Но владельцам ресторанов, ночных клубов и кафе это никак не мешает нанимать несовершеннолетних.

Далее в списке востребованных вакансий для несовершеннолетних - позиция аниматора. Работа в детских агентсвах с детьми намного безопасней, чем в ночном клубе. Но оплата немного меньше. За час работы аниматор зарабатывает в среднем от трех до пяти тысяч тенге. Обычно за день в агентстве два-три заказа.

Много вакансий курьеров, уборщиков помещений и кухонных рабочих. Заработная плата на этих позициях от пяти до десяти тыс. тенге.

Стоит отметить, что устроиться курьером в крупные компании по доставке еды и товаров с 16 лет не получится. Туда набирают исключительно с 18 лет.

Искать работу для подростков на таких ресурсах, как enbek.kz, headhunter.kz не удобно. В разделах поиска нет графы для несовершеннолетних соискателей. Но среди предложений, где не требуется опыт работы и временный график, есть должности промоутера, стажера, практиканта и разнорабочего. Заработная плата на этих должностях не превышает 150 тыс. в месяц. Некоторые предприниматели готовы обучать молодых сотрудников.

"Мне нужны молодые молодые люди, с желанием работать. Готов обучить и вырастить из них хороших специалистов. Когда человек с 16 - 17 лет углубляется в профессию, то к 30 - ти годам он становится конкурентоспособным профессионалом. У меня сейчас работают молодые ребята, по принципу, принеси подай. Тем кому интересно останутся и они станут хорошими мастерами", - рассказал Владимир Сафронов, руководитель мебельного цеха.

Где запрещено работать

Согласно законодательству в Казахстане нельзя привлекать парней и девушек до 18 лет в игорный бизнес, к работам в ночных развлекательных заведениях, к производству, перевозке и торговле алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. Несовершеннолетним казахстанцам запрещается трудиться в условиях, где нужно поднимать и переносить тяжести весом свыше 4 килограмм. Также несовершеннолетнего нельзя привлекать к сверхурочным работам, отзывать из ежегодного трудового отпуска и отправлять на работы вахтовым методом. Здесь же стоит отметить, что подросткам от 14 до 16 лет нельзя работать более 24 часов в неделю.

Для работодателя

Работодатель обязан заключить трудовой договор с несовершеннолетним. В обратном случае ему грозит штраф. Для должностных лиц — 50 МРП, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 80 МРП, субъектов среднего предпринимательства — 150 МРП, субъектов крупного предпринимательства — 200 МРП.