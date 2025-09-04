Сколько школьников в Казахстане устроились на работу: данные Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали Zakon.kz о том, сколько школьников смогли устроиться на работу во время летних каникул.

В ведомстве напомнили, что еще в мае 2025 года на платформе электронной биржи труда Еnbek.kz был создан специальный раздел для трудоустройства несовершеннолетних "Мои летние каникулы".

Благодаря ему в каникулярный период было трудоустроено 5,4 тыс. казахстанцев в возрасте от 14 до 18 лет.

"Всего же за летние месяцы молодыми людьми в возрасте 16-18 лет было опубликовано 13,6 тыс. резюме, а родителями подростков в возрасте 14-15 лет было создано 356 личных кабинетов, из которых 112 человек разместили 129 резюме". Пресс-служба МТСЗН РК

При этом, уточнили в МТСЗН, согласно Трудовому кодексу, официально трудоустроиться с 14 лет в Казахстане можно лишь для выполнения работы, которая не вредит здоровью и не препятствует учебе, в свободное от занятий время.

Подходящими под данные требования определены порядка 80 профессий, таких как помощник воспитателя, продавец магазина, уборщик-мойщик, SMM-менеджер, курьер и др.

По состоянию на 1 сентября в разделе "Мои летние каникулы" было опубликовано 2,1 тыс. таких вакансий от 305 работодателей.

Стоит отметить, что вакансии предоставляются непосредственно работодателями, поэтому в некоторых регионах их может не быть. Функционал сохранится для дальнейшего трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время. Для этого работодателю при размещении вакансии необходимо будет поставить соответствующую отметку.

Материал по теме Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям

О создании спецраздела "Мои летние каникулы", позволяющего учащимся (школьникам и студентам) уже с 14 лет размещать резюме и искать подходящие вакансии, 20 мая 2025 года рассказала глава МТСЗН РК Светлана Жакупова.