#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.18
628.93
6.68
Общество

Сколько школьников в Казахстане устроились на работу: данные Минтруда

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали Zakon.kz о том, сколько школьников смогли устроиться на работу во время летних каникул.

В ведомстве напомнили, что еще в мае 2025 года на платформе электронной биржи труда Еnbek.kz был создан специальный раздел для трудоустройства несовершеннолетних "Мои летние каникулы".

Благодаря ему в каникулярный период было трудоустроено 5,4 тыс. казахстанцев в возрасте от 14 до 18 лет.

"Всего же за летние месяцы молодыми людьми в возрасте 16-18 лет было опубликовано 13,6 тыс. резюме, а родителями подростков в возрасте 14-15 лет было создано 356 личных кабинетов, из которых 112 человек разместили 129 резюме".Пресс-служба МТСЗН РК

При этом, уточнили в МТСЗН, согласно Трудовому кодексу, официально трудоустроиться с 14 лет в Казахстане можно лишь для выполнения работы, которая не вредит здоровью и не препятствует учебе, в свободное от занятий время.

Подходящими под данные требования определены порядка 80 профессий, таких как помощник воспитателя, продавец магазина, уборщик-мойщик, SMM-менеджер, курьер и др.

По состоянию на 1 сентября в разделе "Мои летние каникулы" было опубликовано 2,1 тыс. таких вакансий от 305 работодателей.

Стоит отметить, что вакансии предоставляются непосредственно работодателями, поэтому в некоторых регионах их может не быть. Функционал сохранится для дальнейшего трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время. Для этого работодателю при размещении вакансии необходимо будет поставить соответствующую отметку.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 11:58
Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям

О создании спецраздела "Мои летние каникулы", позволяющего учащимся (школьникам и студентам) уже с 14 лет размещать резюме и искать подходящие вакансии, 20 мая 2025 года рассказала глава МТСЗН РК Светлана Жакупова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сенатор предлагает ввести уголовную ответственность для блогеров
Общество
12:32, Сегодня
Сенатор предлагает ввести уголовную ответственность для блогеров
Есть ли казахстанцы? В МИД прокомментировали ситуацию с погибшими от землетрясения в Афганистане
Общество
12:06, Сегодня
Есть ли казахстанцы? В МИД прокомментировали ситуацию с погибшими от землетрясения в Афганистане
В Костанайской области открылась уникальная школа на 1 200 мест
Общество
12:00, Сегодня
В Костанайской области открылась уникальная школа на 1 200 мест
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: