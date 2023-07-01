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Готовим дома: топ-5 освежающих летних напитков

лимонад, сок Фото: pxhere
Лимонады, смузи, фреши – все то, что мы любим в жаркую погоду. Однако особенно вкусны эти напитки, если приготовить их в домашних условиях. Zakon.kz подготовил подборку с простыми рецептами освежающих напитков, которые помогут пережить лето.

1. Домашний лимонад

Для приготовления домашнего лимонада вам потребуются достаточно простые ингредиенты и минимум времени.

лимонад

Фото: pxhere

Что вам нужно:

  • 1 л кипяченой воды;
  • 1 лимон;
  • 2-3 веточки мяты;
  • 150 г сахара;
  • лед.

Нарежьте лимон вместе с цедрой, добавьте сахар и залейте горячей водой. Доведите смесь до кипения, а потом дайте остыть. Добавьте мяту, лед и ваш лимонад готов.

2. Клюквенный морс

Приготовить морс можно как из свежих ягод, так и из замороженных. Преимущество морса в том, что в приготовленном таким образом напитке сохраняется значительно больше витаминов.

морс, напиток

Фото: pxhere

Ингредиенты:

  • 2 литра воды;
  • 250-300 г клюквы;
  • 150 г сахара.

Необходимо размять ягоды и выдавить сок через сито. Выжимки залить холодной водой и довести до кипения. Затем снять с огня и дать полностью остыть под крышкой.

Полученную смесь процедить и добавить сахар. Подавать морс нужно охлажденным, также можно добавить кубики льда.

3. Малиновый смузи

Холодный смузи – это идеальный напиток для жаркого лета. Нежный десерт придется по вкусу не только взрослым, но и детям.

малиновый смузи

Фото: pxhere

Ингредиенты:

  • 200 г малины;
  • 150 мл нежирного йогурта;
  • сахар или ванилин по желанию.

В чашу блендера сложить малину, добавить йогурт и сахар. Хорошо взбить и немного охладить. Разлить по бокалам и украсить свежей малиной.

4. Арбузный фреш

Самое лучшее время для арбузного фреша – июль, август, так как в этом месяце практически все полосатые ягоды уже поспели.

фреш, напиток

Фото: pxhere

Ингредиенты:

  • 1 арбуз;
  • 1-2 веточки мяты;
  • мед или сахар по вкусу;
  • сок лайма или лимона;
  • лед.

Срезать спелую мякоть арбуза и удалить косточки. Добавить к арбузу сок лайма, мяту и сахар, хорошо пробить блендером. После нужно добавить в стакан несколько кубиков льда.

5. Холодный зеленый чай

Чашка зеленого чая — это тот самый случай, когда можно объединить приятное с полезным. В холодном варианте с лимоном этот напиток оказывает положительные воздействия на организм и укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает снизить вес, препятствуя возникновению голода.

зеленый чай

Фото: pxhere

Ингредиенты:

  • 1 л воды;
  • 2 столовые ложки зеленого чая;
  • 1-2 веточки мяты;
  • 2 столовые ложки меда;
  • сок половины лимона.

Чай залить кипятком, добавить веточки мяты и дать настояться в течение 10 минут. Затем процедить, добавить сок лимона и мед. Дать остыть до комнатной температуры, затем полностью остудить в холодильнике. Подавать со льдом, украсив веточками мяты и нарезанными лимонами.

Помните, домашние напитки имеют ряд преимуществ по сравнению с покупными. Вы всегда можете проконтролировать состав и количество ингредиентов, что позволит приготовить более полезный и вкусный напиток по вашему вкусу.

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