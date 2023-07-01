Готовим дома: топ-5 освежающих летних напитков
1. Домашний лимонад
Для приготовления домашнего лимонада вам потребуются достаточно простые ингредиенты и минимум времени.
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Что вам нужно:
- 1 л кипяченой воды;
- 1 лимон;
- 2-3 веточки мяты;
- 150 г сахара;
- лед.
Нарежьте лимон вместе с цедрой, добавьте сахар и залейте горячей водой. Доведите смесь до кипения, а потом дайте остыть. Добавьте мяту, лед и ваш лимонад готов.
2. Клюквенный морс
Приготовить морс можно как из свежих ягод, так и из замороженных. Преимущество морса в том, что в приготовленном таким образом напитке сохраняется значительно больше витаминов.
Фото: pxhere
Ингредиенты:
- 2 литра воды;
- 250-300 г клюквы;
- 150 г сахара.
Необходимо размять ягоды и выдавить сок через сито. Выжимки залить холодной водой и довести до кипения. Затем снять с огня и дать полностью остыть под крышкой.
Полученную смесь процедить и добавить сахар. Подавать морс нужно охлажденным, также можно добавить кубики льда.
3. Малиновый смузи
Холодный смузи – это идеальный напиток для жаркого лета. Нежный десерт придется по вкусу не только взрослым, но и детям.
Фото: pxhere
Ингредиенты:
- 200 г малины;
- 150 мл нежирного йогурта;
- сахар или ванилин по желанию.
В чашу блендера сложить малину, добавить йогурт и сахар. Хорошо взбить и немного охладить. Разлить по бокалам и украсить свежей малиной.
4. Арбузный фреш
Самое лучшее время для арбузного фреша – июль, август, так как в этом месяце практически все полосатые ягоды уже поспели.
Фото: pxhere
Ингредиенты:
- 1 арбуз;
- 1-2 веточки мяты;
- мед или сахар по вкусу;
- сок лайма или лимона;
- лед.
Срезать спелую мякоть арбуза и удалить косточки. Добавить к арбузу сок лайма, мяту и сахар, хорошо пробить блендером. После нужно добавить в стакан несколько кубиков льда.
5. Холодный зеленый чай
Чашка зеленого чая — это тот самый случай, когда можно объединить приятное с полезным. В холодном варианте с лимоном этот напиток оказывает положительные воздействия на организм и укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает снизить вес, препятствуя возникновению голода.
Фото: pxhere
Ингредиенты:
- 1 л воды;
- 2 столовые ложки зеленого чая;
- 1-2 веточки мяты;
- 2 столовые ложки меда;
- сок половины лимона.
Чай залить кипятком, добавить веточки мяты и дать настояться в течение 10 минут. Затем процедить, добавить сок лимона и мед. Дать остыть до комнатной температуры, затем полностью остудить в холодильнике. Подавать со льдом, украсив веточками мяты и нарезанными лимонами.
Помните, домашние напитки имеют ряд преимуществ по сравнению с покупными. Вы всегда можете проконтролировать состав и количество ингредиентов, что позволит приготовить более полезный и вкусный напиток по вашему вкусу.